Der RIG AudioVation Day 2026: Impulse für die Zukunft der Audio-Innovationen

Die Audio-Welt befindet sich im Umbruch: Künstliche Intelligenz revolutioniert Content-Produktion, Deepfakes und Bots stellen die Glaubwürdigkeit von Nachrichten in Frage und datenbasierte Distribution eröffnet Radiosendern innovative Geschäftsmodelle. Genau hier setzt der AudioVation Day an.

Am 20. Jänner 2026 verwandelt sich die Raiffeisen Arena Linz in einen Branchentreffpunkt für die führenden Köpfe und Entscheider der Audio- und Radiobranche. Veranstaltet von der RIG Radio Innovations GmbH, bietet das Event eine Plattform für Austausch, Inspiration und Kooperation – gemeinsam mit den Verbänden aus Bayern (VBRA und VBL), Baden-Württemberg (VPRA), der Schweiz (VSP) und Österreich (VÖP). Neben der RTR und der Big Blue Marble Media (ORS) als Premium-Partner der Veranstaltung sind auch zahlreiche führende Technologie-Unternehmen an Board und unterstützen das Event.

Highlights des Programms:

Keynote zu den aktuellen Audio-Trends vom internationalen Top-Speaker Maks Giordano

Keynotes zu den Herausforderungen des Medienmarktes u.a. vom RMS Deutschland CEO Stefan Mölling und dem GF der Big Blue Marble Media (ORS Group) Michael Wagenhofer

International besetzte Panel-Diskussionen zu KI, Connected Audio, Programmatic-Strategien und Verified Content

Expo-Bereich mit führenden Technologieanbietern

Networking-Lounge für exklusive Business-Kontakte

„Der AudioVation Day versteht sich als Plattform für Trends, Technologien und Best Practices im Audio-Bereich. Ziel ist es, Innovationen nicht nur zu präsentieren, sondern direkt in die Wertschöpfungsketten von Radiosendern zu übertragen und gemeinsam neue Kooperationsmöglichkeiten zu finden. Mit dem AudioVation Day schaffen wir ein Forum, das Innovation und Business verbindet, den Blick auf die Zukunft des Hörens richtet und wir dadurch gemeinsam mit allen Playern die Zukunft von Audio gestalten - über die Grenzen Österreichs hinaus.“, so Mag. Andrea Heidrich, RIG Radio Innovations GmbH.

Datum: 20. Jänner 2026, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ort: Raiffeisen Arena, Linz

Teilnahme: Anmeldung erforderlich