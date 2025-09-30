  • 30.09.2025, 13:15:32
  • /
  • OTS0127

Josef Taucher (SPÖ) zum Vorsitzenden des Unterausschusses für die Wiener Stadtwerke gewählt

Unterausschuss für die Wiener Stadtwerke hat sich konstituiert

Wien (OTS) - 

Heute hat sich der Unterausschuss für die Wiener Stadtwerke konstituiert. Die Einrichtung dieses Unterausschusses wurde bereits am 2. September 2025 im Zuge des letzten Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke beschlossen. Bei der heutigen Konstituierung wurde der SPÖ-Klubvorsitzende, Gemeinderat Josef Taucher einstimmig zum Vorsitzenden des Unterausschusses Wiener Stadtwerke gewählt. Es ist seine zweite Legislaturperiode in dieser Funktion.

„Ich freue mich, auch in dieser Legislaturperiode dem Unterausschuss Wiener Stadtwerke vorsitzen zu dürfen. Das Wahlergebnis ist ein schönes Zeichen des Vertrauens“, so der SPÖ-Klubvorsitzende und frisch gewählte Vorsitzende des Unterausschusses Josef Taucher.

„Eine starke öffentliche Daseinsvorsorge bildet das Rückgrat für ein gutes Leben in dieser Stadt. Die Wiener Stadtwerke sind dabei eine zentrale Säule. Sie sichern tagtäglich die verlässliche Versorgung der Wiener Bevölkerung – von Energie über Mobilität bis hin zu weiteren grundlegenden Leistungen des Alltags. Gerade in Zeiten des Klimawandels, geopolitischer Umbrüche und wachsender globaler Unsicherheiten ist eine starke öffentliche Daseinsvorsorge wichtiger denn je. Mit nachhaltigen Lösungen, regionaler Wertschöpfung und einem klaren Fokus auf eine reibungslos funktionierende Stadt sind die Wiener Stadtwerke starker und verlässlicher Partner und ein Garant für die hohe Lebensqualität in dieser Stadt“, betont Taucher.

„Als Vorsitzender des Unterausschusses werde ich mich auch diesmal wieder für einen intensiven Austausch auf allen Ebenen einsetzen, um maximale Information und Transparenz sicherzustellen. Die Wiener Stadtwerke tragen dazu bei, dass unsere Stadt auf einem Top-Niveau funktioniert – und das soll auch gesehen werden. In diesem Sinne freue ich mich auf die gemeinsame Arbeit und den Austausch mit allen Beteiligten“, so Taucher abschließend.

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Wien Rathausklub
Mag.a Daniela Mantarliewa
Pressesprecherin des Klubvorsitzenden
daniela.mantarliewa@spw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright