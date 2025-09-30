Josef Taucher (SPÖ) zum Vorsitzenden des Unterausschusses für die Wiener Stadtwerke gewählt

Wien (OTS) -

Heute hat sich der Unterausschuss für die Wiener Stadtwerke konstituiert. Die Einrichtung dieses Unterausschusses wurde bereits am 2. September 2025 im Zuge des letzten Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke beschlossen. Bei der heutigen Konstituierung wurde der SPÖ-Klubvorsitzende, Gemeinderat Josef Taucher einstimmig zum Vorsitzenden des Unterausschusses Wiener Stadtwerke gewählt. Es ist seine zweite Legislaturperiode in dieser Funktion.

„Ich freue mich, auch in dieser Legislaturperiode dem Unterausschuss Wiener Stadtwerke vorsitzen zu dürfen. Das Wahlergebnis ist ein schönes Zeichen des Vertrauens“, so der SPÖ-Klubvorsitzende und frisch gewählte Vorsitzende des Unterausschusses Josef Taucher.

„Eine starke öffentliche Daseinsvorsorge bildet das Rückgrat für ein gutes Leben in dieser Stadt. Die Wiener Stadtwerke sind dabei eine zentrale Säule. Sie sichern tagtäglich die verlässliche Versorgung der Wiener Bevölkerung – von Energie über Mobilität bis hin zu weiteren grundlegenden Leistungen des Alltags. Gerade in Zeiten des Klimawandels, geopolitischer Umbrüche und wachsender globaler Unsicherheiten ist eine starke öffentliche Daseinsvorsorge wichtiger denn je. Mit nachhaltigen Lösungen, regionaler Wertschöpfung und einem klaren Fokus auf eine reibungslos funktionierende Stadt sind die Wiener Stadtwerke starker und verlässlicher Partner und ein Garant für die hohe Lebensqualität in dieser Stadt“, betont Taucher.

„Als Vorsitzender des Unterausschusses werde ich mich auch diesmal wieder für einen intensiven Austausch auf allen Ebenen einsetzen, um maximale Information und Transparenz sicherzustellen. Die Wiener Stadtwerke tragen dazu bei, dass unsere Stadt auf einem Top-Niveau funktioniert – und das soll auch gesehen werden. In diesem Sinne freue ich mich auf die gemeinsame Arbeit und den Austausch mit allen Beteiligten“, so Taucher abschließend.