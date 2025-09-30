Volkspartei Penzing: Andreas Eisenbock zum Bezirksparteiobmann gewählt

Wien (OTS) -

Beim gestrigen Bezirksparteitag wurde Andreas Eisenbock mit 87,8 Prozent zum neuen Bezirksparteiobmann der Volkspartei Penzing gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Barbara Prilisauer, Richard Starkel und Samuel Mayrl gewählt. „Ich möchte mich bei meinem Vorgänger Wolfgang Gerstl für seine Ausdauer, sein Herzblut und den großen persönlichen Verzicht bedanken, die seine 29-jährige Tätigkeit als Bezirksparteiobmann der Volkspartei Penzing prägten. Als er uns im März gesagt hat: ‚Jetzt ist Zeit für die nächste Generation‘, waren wir alle überrascht. Aber er hat Mut gezeigt und den Erneuerungsprozess selbst angestoßen“, erklärte Eisenbock.

Der neue Bezirksparteiobmann betonte, dass sein Team aus einer Mischung aus erfahrenen und neuen Kräften besteht und alle Bünde der Volkspartei repräsentiert. „Gehen wir diesen Weg gemeinsam und mit Zuversicht“, so Eisenbock. Wolfgang Gerstl gratulierte seinem Nachfolger und sieht eine neue Generation in der Volkspartei Penzing am Zug: „Habt Mut zur Veränderung! Penzing braucht mehr Zukunft!“ Auch Eisenbock unterstrich die Bedeutung des Parteitages: „Unser Bezirksparteitag ist kein Selbstzweck. Er ist ein Signal nach außen: Wir sind vielfältiger denn je aufgestellt, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wir sind bereit, unser Penzing zu gestalten und alle Menschen einzubeziehen – weil Penzing sind wir alle.“

„Herzliche Gratulation an Andreas Eisenbock zur Wahl zum neuen Bezirksparteiobmann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel für Penzing und für Wien bewegen werden. Gleichzeitig möchte ich von Herzen Danke sagen an Wolfgang Gerstl: Er hat mit Leidenschaft und großem persönlichem Einsatz die Penzinger Volkspartei geprägt. Dafür gebühren ihm unser allergrößter Respekt und Dank“, so Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, abschließend.