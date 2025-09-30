Verleihung der 8. Drupal Splash Awards Deutschland & Österreich finden am 15. Oktober im Palais Wertheim statt.

Wien (OTS) -

Die Splash Awards zeichnen jährlich die besten Digital-Projekte aus, die von Agenturen oder Organisationen aus Deutschland oder Österreich auf Basis des Content Management Systems Drupal umgesetzt wurden. Projekte werden von einer Fachjury in insgesamt 7 Kriterien bewertet, u.a. Technologie, Design UI/UX, Innovationskraft und Wert für die Open-Source Community.

18:00 - 19:00 Uhr: Empfang

19:00 - 20:30 Uhr: Verleihungszeremonie

ab 20:30 Offizielle DrupalCon 2025 Community Party

Für Entertainment sorgt die Band AREVO und DJ Joja (duzzdownsan) und BeatPourri

Nominiert sind: (Zufällige Reihenfolge)

Österreichische Firmen werden mit "*" hervorgehoben

Aus der Kategorie: E-Commerce

Open Source statt Lock-in: Lernplattform, E-Books und E-Commerce auf Drupal für einen der ältesten Schulbuchverlage der Welt von lowfidelity GmbH*

von lowfidelity GmbH* Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev*

von sdev* DrupalFit – A Lightweight AI-Powered Tool for 360-degree Audit von OpenSense Labs

Aus der Kategorie: Verlage / Medien & Bildung

AQUAHUB: Digitale Community für Hydrobiologie und nachhaltiges Gewässermanagement von lowfidelity GmbH*

von lowfidelity GmbH* AuPairWorld - Zukunftsfähige Architektur der weltweit führenden Matching-Plattform für Au-pairs und Gastfamilien von AuPairWorld GmbH

Relaunch Homepage Neue Musikzeitung, nmz.de von werk21 GmbH

Aus der Kategorie: Enterprise

Relaunch von Dole - einer globalen Marke, die gesunde Produkte liefert von Factorial GmbH

Volkswagen AG InfoPortal von drunomics GmbH*

Globale Plattform von Heidelberg Materials von UEBERBIT GmbH

Aus der Kategorie: Non-Profit

DAISIE - digitales Betriebssystem für die TelefonSeelsorge von Factorial GmbH

Neu hier? Die Community für einen erfolgreichen Start in Deutschland von SIRUP GmbH

Modulare Webentwicklung und Design der Bertha von Suttner Universität St. Pölten von acolono GmbH*

Aus der Kategorie: Lösungen

WILHELM Rechtsanwälte von Leanlabs Agentur für digitale Medien GmbH

von Leanlabs Agentur für digitale Medien GmbH mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH*

ecoplus.at – Eine zukunftssichere Plattform für wirtschaftliche Innovation von acolono GmbH*

Aus der Kategorie: Social / Community

DHB.de - Innovative Drupal-Lösung für Deutschlands Handball von adesso SE

Relaunch der Kulturplattform der Stadt Tulln mit neuem Design von webshapers GmbH*

Splash Awards Website Relaunch von Bitmade Solutions GmbH

Aus der Kategorie: Regierung

Europaweit forschen, lokal verändern – eine Plattform für die Zukunft der Stadt von SIRUP GmbH

Die Bayerischen Staatsforsten – Moderne Multi-Site-Plattform für nachhaltige Waldwirtschaft von adesso SE

Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit Fokus auf Usability und Barrierefreiheit mit Drupal 10 von acolono GmbH*

Sponsoren:

Die Award-Verleihung wird von UBIT, Kraut.Hosting, Bitmade Solutions, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Wirtschaftsagentur, Drupal Austria und Drupal Business Deutschland e.V. gesponsert.

Community sponsors und Organisatoren sind:

acolono GmbH, drunomics GmbH, Factorial GmbH, lowfidelity GmbH & webshapers GmbH

Im Anschluss an die Award-Zeremonie startet die offizielle DrupalCon-Community Party, gesponsert von Acquia, dem offiziellen Kooperationspartner der Veranstaltung.

Ticketverkauf:

Details zum Ticketverkauf sind auf splashawards.de zu finden.

Verleihung der 8. Drupal Splash Awards Deutschland & Österreich

Datum: 15.10.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: PALAIS WERTHEIM am Schwarzenbergplatz

Canovagasse 1a

1010 Wien

Österreich

