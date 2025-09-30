- 30.09.2025, 12:57:06
- /
- OTS0120
Verleihung der 8. Drupal Splash Awards Deutschland & Österreich finden am 15. Oktober im Palais Wertheim statt.
Große Bühne für digitale Innovation: Drupal Splash Awards erstmals in Wien.
Die Splash Awards zeichnen jährlich die besten Digital-Projekte aus, die von Agenturen oder Organisationen aus Deutschland oder Österreich auf Basis des Content Management Systems Drupal umgesetzt wurden. Projekte werden von einer Fachjury in insgesamt 7 Kriterien bewertet, u.a. Technologie, Design UI/UX, Innovationskraft und Wert für die Open-Source Community.
- 18:00 - 19:00 Uhr: Empfang
- 19:00 - 20:30 Uhr: Verleihungszeremonie
- ab 20:30 Offizielle DrupalCon 2025 Community Party
Für Entertainment sorgt die Band AREVO und DJ Joja (duzzdownsan) und BeatPourri
Nominiert sind: (Zufällige Reihenfolge)
Österreichische Firmen werden mit "*" hervorgehoben
Aus der Kategorie: E-Commerce
- Open Source statt Lock-in: Lernplattform, E-Books und E-Commerce auf Drupal für einen der ältesten Schulbuchverlage der Welt von lowfidelity GmbH*
- Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev*
- DrupalFit – A Lightweight AI-Powered Tool for 360-degree Audit von OpenSense Labs
Aus der Kategorie: Verlage / Medien & Bildung
- AQUAHUB: Digitale Community für Hydrobiologie und nachhaltiges Gewässermanagement von lowfidelity GmbH*
- AuPairWorld - Zukunftsfähige Architektur der weltweit führenden Matching-Plattform für Au-pairs und Gastfamilien von AuPairWorld GmbH
- Relaunch Homepage Neue Musikzeitung, nmz.de von werk21 GmbH
Aus der Kategorie: Enterprise
- Relaunch von Dole - einer globalen Marke, die gesunde Produkte liefert von Factorial GmbH
- Volkswagen AG InfoPortal von drunomics GmbH*
- Globale Plattform von Heidelberg Materials von UEBERBIT GmbH
Aus der Kategorie: Non-Profit
- DAISIE - digitales Betriebssystem für die TelefonSeelsorge von Factorial GmbH
- Neu hier? Die Community für einen erfolgreichen Start in Deutschland von SIRUP GmbH
- Modulare Webentwicklung und Design der Bertha von Suttner Universität St. Pölten von acolono GmbH*
Aus der Kategorie: Lösungen
- WILHELM Rechtsanwälte von Leanlabs Agentur für digitale Medien GmbH
- mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH*
- ecoplus.at – Eine zukunftssichere Plattform für wirtschaftliche Innovation von acolono GmbH*
Aus der Kategorie: Social / Community
- DHB.de - Innovative Drupal-Lösung für Deutschlands Handball von adesso SE
- Relaunch der Kulturplattform der Stadt Tulln mit neuem Design von webshapers GmbH*
- Splash Awards Website Relaunch von Bitmade Solutions GmbH
Aus der Kategorie: Regierung
- Europaweit forschen, lokal verändern – eine Plattform für die Zukunft der Stadt von SIRUP GmbH
- Die Bayerischen Staatsforsten – Moderne Multi-Site-Plattform für nachhaltige Waldwirtschaft von adesso SE
- Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit Fokus auf Usability und Barrierefreiheit mit Drupal 10 von acolono GmbH*
Sponsoren:
Die Award-Verleihung wird von UBIT, Kraut.Hosting, Bitmade Solutions, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Wirtschaftsagentur, Drupal Austria und Drupal Business Deutschland e.V. gesponsert.
Community sponsors und Organisatoren sind:
acolono GmbH, drunomics GmbH, Factorial GmbH, lowfidelity GmbH & webshapers GmbH
Im Anschluss an die Award-Zeremonie startet die offizielle DrupalCon-Community Party, gesponsert von Acquia, dem offiziellen Kooperationspartner der Veranstaltung.
Ticketverkauf:
Details zum Ticketverkauf sind auf splashawards.de zu finden.
Verleihung der 8. Drupal Splash Awards Deutschland & Österreich
Datum: 15.10.2025, 18:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: PALAIS WERTHEIM am Schwarzenbergplatz
Canovagasse 1a
1010 Wien
Österreich
URL: https://splashawards.de/news/splash-awards-deutschland-oesterreich-2025-wien
Rückfragen & Kontakt
Drupal Austria - Verein zur Förderung und Unterstützung der
Opensource-Software Drupal
Mag. Christian Ziegler
E-Mail: c.ziegler@drupal-austria.at
Website: https://www.drupal-austria.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DRP