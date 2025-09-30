  • 30.09.2025, 12:57:06
Verleihung der 8. Drupal Splash Awards Deutschland & Österreich finden am 15. Oktober im Palais Wertheim statt.

Große Bühne für digitale Innovation: Drupal Splash Awards erstmals in Wien.

Trophäe von der 7. Drupal Splash Awards für Deutschland und Österreich am 7. November 2024
Wien (OTS) - 

Die Splash Awards zeichnen jährlich die besten Digital-Projekte aus, die von Agenturen oder Organisationen aus Deutschland oder Österreich auf Basis des Content Management Systems Drupal umgesetzt wurden. Projekte werden von einer Fachjury in insgesamt 7 Kriterien bewertet, u.a. Technologie, Design UI/UX, Innovationskraft und Wert für die Open-Source Community.

  • 18:00 - 19:00 Uhr: Empfang
  • 19:00 - 20:30 Uhr: Verleihungszeremonie
  • ab 20:30 Offizielle DrupalCon 2025 Community Party

Für Entertainment sorgt die Band AREVO und DJ Joja (duzzdownsan) und BeatPourri

Nominiert sind: (Zufällige Reihenfolge)

Österreichische Firmen werden mit "*" hervorgehoben

Aus der Kategorie: E-Commerce

  • Open Source statt Lock-in: Lernplattform, E-Books und E-Commerce auf Drupal für einen der ältesten Schulbuchverlage der Welt von lowfidelity GmbH*
  • Marimekko Preloved – Circular E-Commerce Plattform auf Drupal Commerce von sdev*
  • DrupalFit – A Lightweight AI-Powered Tool for 360-degree Audit von OpenSense Labs

Aus der Kategorie: Verlage / Medien & Bildung

  • AQUAHUB: Digitale Community für Hydrobiologie und nachhaltiges Gewässermanagement von lowfidelity GmbH*
  • AuPairWorld - Zukunftsfähige Architektur der weltweit führenden Matching-Plattform für Au-pairs und Gastfamilien von AuPairWorld GmbH
  • Relaunch Homepage Neue Musikzeitung, nmz.de von werk21 GmbH

Aus der Kategorie: Enterprise

  • Relaunch von Dole - einer globalen Marke, die gesunde Produkte liefert von Factorial GmbH
  • Volkswagen AG InfoPortal von drunomics GmbH*
  • Globale Plattform von Heidelberg Materials von UEBERBIT GmbH

Aus der Kategorie: Non-Profit

  • DAISIE - digitales Betriebssystem für die TelefonSeelsorge von Factorial GmbH
  • Neu hier? Die Community für einen erfolgreichen Start in Deutschland von SIRUP GmbH
  • Modulare Webentwicklung und Design der Bertha von Suttner Universität St. Pölten von acolono GmbH*

Aus der Kategorie: Lösungen

  • WILHELM Rechtsanwälte von Leanlabs Agentur für digitale Medien GmbH
  • mossbo - Das innovative Cloud CMS Ecosystem mit KI-Features von drunomics GmbH*
  • ecoplus.at – Eine zukunftssichere Plattform für wirtschaftliche Innovation von acolono GmbH*

Aus der Kategorie: Social / Community

  • DHB.de - Innovative Drupal-Lösung für Deutschlands Handball von adesso SE
  • Relaunch der Kulturplattform der Stadt Tulln mit neuem Design von webshapers GmbH*
  • Splash Awards Website Relaunch von Bitmade Solutions GmbH

Aus der Kategorie: Regierung

  • Europaweit forschen, lokal verändern – eine Plattform für die Zukunft der Stadt von SIRUP GmbH
  • Die Bayerischen Staatsforsten – Moderne Multi-Site-Plattform für nachhaltige Waldwirtschaft von adesso SE
  • Relaunch der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit Fokus auf Usability und Barrierefreiheit mit Drupal 10 von acolono GmbH*

Sponsoren:

Die Award-Verleihung wird von UBIT, Kraut.Hosting, Bitmade Solutions, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Wirtschaftsagentur, Drupal Austria und Drupal Business Deutschland e.V. gesponsert.

Community sponsors und Organisatoren sind:

acolono GmbH, drunomics GmbH, Factorial GmbH, lowfidelity GmbH & webshapers GmbH

Im Anschluss an die Award-Zeremonie startet die offizielle DrupalCon-Community Party, gesponsert von Acquia, dem offiziellen Kooperationspartner der Veranstaltung.

Ticketverkauf:

Details zum Ticketverkauf sind auf splashawards.de zu finden.

Verleihung der 8. Drupal Splash Awards Deutschland & Österreich

Datum: 15.10.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: PALAIS WERTHEIM am Schwarzenbergplatz
Canovagasse 1a
1010 Wien
Österreich

URL: https://splashawards.de/news/splash-awards-deutschland-oesterreich-2025-wien

Rückfragen & Kontakt

Drupal Austria - Verein zur Förderung und Unterstützung der
Opensource-Software Drupal
Mag. Christian Ziegler
E-Mail: c.ziegler@drupal-austria.at
Website: https://www.drupal-austria.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DRP

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
