Korosec ad Wiener Gesundheitsinfrastrukturreport 2025: SPÖ-Neos-Stadtregierung gefährdet die Gesundheitsversorgung

„Der Wiener Gesundheitsinfrastrukturreport 2025 legt schonungslos offen, was Patientinnen, Patienten und Ärztinnen und Ärzte seit Jahren spüren: Das Wiener Gesundheitssystem steckt in einer Krise. Lange Wartezeiten, fehlendes Personal und ineffiziente Strukturen gefährden die Versorgung. Es ist höchste Zeit, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung endlich handelt“, erklärt Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, angesichts der heute präsentierten Ergebnisse der Wiener Ärztekammer.

Besonders kritisch bewertet Korosec die fehlende Zukunftsstrategie der Stadt: „Wenn 82 Prozent der Ärztinnen und Ärzte von ‚Stückwerk‘ sprechen, zeigt das, dass es an einem klaren Plan fehlt. Wien wächst und wird älter – darauf muss die Gesundheitsinfrastruktur vorbereitet sein. Stattdessen erleben wir schlechtere Rahmenbedingungen in den Spitälern und eine Abwanderung von Fachkräften. Das ist verantwortungslos.“

Korosec betont weiter, dass es konkrete Lösungen brauche: „Wir brauchen dringend Investitionen in Spitäler, bessere Rahmenbedingungen für Ärztinnen und Ärzte und eine Stärkung der niedergelassenen Versorgung – vor allem einen rascheren Ausbau der Primärversorgungseinheiten. Auch digitale Innovationen müssen endlich sinnvoll eingesetzt werden, um Abläufe zu entlasten und Ressourcen besser zu nutzen.“

Korosec abschließend: „Die Wienerinnen und Wiener haben Anspruch auf das bestmögliche Gesundheitssystem. Wir als Wiener Volkspartei werden nicht müde, die SPÖ-Neos-Stadtregierung daran zu erinnern: Gesundheit darf kein Experimentierfeld sein – sie ist Grundvoraussetzung für Lebensqualität in unserer Stadt.“