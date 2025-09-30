- 30.09.2025, 12:30:03
Korosec ad Wiener Gesundheitsinfrastrukturreport 2025: SPÖ-Neos-Stadtregierung gefährdet die Gesundheitsversorgung
Wiener Volkspartei fordert klare Strategie, Investitionen und echte Reformen für Wiens Gesundheitssystem
„Der Wiener Gesundheitsinfrastrukturreport 2025 legt schonungslos offen, was Patientinnen, Patienten und Ärztinnen und Ärzte seit Jahren spüren: Das Wiener Gesundheitssystem steckt in einer Krise. Lange Wartezeiten, fehlendes Personal und ineffiziente Strukturen gefährden die Versorgung. Es ist höchste Zeit, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung endlich handelt“, erklärt Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, angesichts der heute präsentierten Ergebnisse der Wiener Ärztekammer.
Besonders kritisch bewertet Korosec die fehlende Zukunftsstrategie der Stadt: „Wenn 82 Prozent der Ärztinnen und Ärzte von ‚Stückwerk‘ sprechen, zeigt das, dass es an einem klaren Plan fehlt. Wien wächst und wird älter – darauf muss die Gesundheitsinfrastruktur vorbereitet sein. Stattdessen erleben wir schlechtere Rahmenbedingungen in den Spitälern und eine Abwanderung von Fachkräften. Das ist verantwortungslos.“
Korosec betont weiter, dass es konkrete Lösungen brauche: „Wir brauchen dringend Investitionen in Spitäler, bessere Rahmenbedingungen für Ärztinnen und Ärzte und eine Stärkung der niedergelassenen Versorgung – vor allem einen rascheren Ausbau der Primärversorgungseinheiten. Auch digitale Innovationen müssen endlich sinnvoll eingesetzt werden, um Abläufe zu entlasten und Ressourcen besser zu nutzen.“
Korosec abschließend: „Die Wienerinnen und Wiener haben Anspruch auf das bestmögliche Gesundheitssystem. Wir als Wiener Volkspartei werden nicht müde, die SPÖ-Neos-Stadtregierung daran zu erinnern: Gesundheit darf kein Experimentierfeld sein – sie ist Grundvoraussetzung für Lebensqualität in unserer Stadt.“
