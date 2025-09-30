NOTFALL KINDERSCHUTZ in Österreich

wien (OTS) -

Gewalt erleben Kinder überall: in der Familie, in Organisationen, in Schulen, bei Behörden, bei Gerichtsverfahren, in der Öffentlichkeit. Doch niemand will sie ernsthaft schützen! Da stimmt etwas nicht im Rechtsstaat, wie die jüngsten Beispiele zeigen.

Eine Gruppenvergewaltigung durch 10 Männer an einem 12-jährigen Mädchen endet mit 10 Freisprüchen . Das sind 10 Freibriefe für Männer! Das ist ein fatales Signal und bedeutet, der Justiz ist der Kinderschutz egal.

Letztes Jahr ebenfalls. Ein 12-jähriges Mädchen wurde von einem 16-jährigen Mitschüler systematisch terrorisiert und sexuell missbraucht – auch dieser wurde freigesprochen.

– Jahrelange Gewaltvorfälle bei SOS-Kinderdorf, wo Kinder eigentlich geschützt werden sollten, wurden lange totgeschwiegen.

Täter werden mehr geschützt, als die betroffenen Kinder. Die bleibenden Verletzungen und lebenslangen Traumatisierungen werden nicht bedacht.

Auch in Gerichtsverfahren sowie in Pflegschafts- und Obsorgeverfahren wird die Gewalt an Kindern und ihren Müttern nicht berücksichtigt! Kinder, die eindeutig zum Ausdruck bringen, dass sie gewalttätige Väter nicht sehen oder keinen Kontakt zu ihnen haben wollen, werden nicht ernst genommen. Anstatt Gewalttäter zu stoppen und zur Verantwortung zu ziehen, werden Kinder bestraft, sei es durch Kindesabnahmen oder durch zermürbende, endlose Verfahren. Dazu gibt es zahlreiche Beispiele.

Der Verein StoP fordert den Staat und alle Behörden auf: