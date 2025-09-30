SPÖ-Seltenheim: „Wohnen ist Grundrecht – Erfolgsprojekt „Wohnschirm“ bekämpft Wohnungslosigkeit und ermöglicht sicheres Zuhause“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unterstreicht heute, Dienstag, wie wichtig das Programm des Sozialministeriums „Wohnschirm“ für leistbares Wohnen und ein sicheres Zuhause ist. „Der ‚Wohnschirm‘ ist ein Erfolgsprojekt, das Wohnungslosigkeit bekämpft und armutsbetroffenen Menschen ein sicheres Zuhause ermöglicht“, so Seltenheim, der sich bei Sozialministerin Korinna Schumann und Volkshilfe Wien Präsident Michael Häupl für die Umsetzung des Projekts bedankt. „Als Sozialdemokratie ist für uns klar, dass wir niemanden zurücklassen. Mit dem ‚Wohnschirm‘ werden armutsbetroffene Menschen in Krisensituationen etwa bei Mietrückständen oder beim Umzug in eine besser leistbare Wohnung unterstützt. Über 35.000 Personen konnten durch den ‚Wohnschirm‘ ihre Wohnung behalten“, so Seltenheim, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst unterstreicht: „Wohnen ist ein Grundrecht. Wir unterstützen Menschen in Not, verhindern Wohnungslosigkeit und machen Wohnen mit dem Mietpreis-Stopp und der Mietpreisbremse wieder leistbar.“ ****

„Für die SPÖ hat der Kampf gegen die Teuerung und der Einsatz für sicheres und leistbares Wohnen höchste Priorität“, so Seltenheim, der betont, dass die Mieten in den letzten Jahren explodiert sind und immer mehr Menschen unter den hohen Wohnkosten leiden. „Vizekanzler Andreas Babler und das SPÖ-Regierungsteam packen an und greifen ein. Schon nach wenigen Tagen in der Regierung haben wir den Mietpreis-Stopp im geregelten Bereich beschlossen und die Mieten in z.B. Altbauwohnungen und Gemeindewohnungen eingefroren. Und auch im unregulierten Mietbereich haben wir eine Mietpreisbremse durchgesetzt, um zu verhindern, dass sich die Teuerung bei Neubauwohnungen eins zu eins auf die Wohnkosten durchschlägt“, so Seltenheim.

„Die SPÖ steht auf der Seite der Menschen. Wir lassen niemanden zurück und sorgen dafür, dass Wohnen für alle wieder leistbar wird. Das Mietenpaket und der Energie-Sozialtarif sind Meilensteine im Kampf gegen die Teuerung. Ein leistbares und sicheres Zuhause ist unser Auftrag“, so Seltenheim mit Verweis auf die aktuelle SPÖ-Wohnkampagne.

SERVICE: Hier geht’s zur SPÖ-Wohnkampagne: www.spoe.at/wohnen

