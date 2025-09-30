Highlights auf ORF-KIDS: „ZIB Zack Mini“ goes Deutschland mit Besuch von „logo!“-Host Lotte Glatt am 2. Oktober

Wien (OTS) -

Tauschprogramm bei „ZIB Zack Mini“ – eine Spezialsendung der ORF-Kindernachrichten blickt zum Tag der Deutschen Einheit nach Deutschland und hat dafür „logo!“-Moderatorin Lotte Glatt am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, zu Besuch im „ZIB Zack Mini“-Studio. Gemeinsam gehen sie spannenden Fragen zur Geschichte Deutschlands nach und schauen sich an, was Österreich und Deutschland verbindet.

Spannung bei der „Superklasse“ steht dann am Samstag, dem 4. Oktober, auf dem Programm von ORF KIDS – Fanny Stapf und Stefan Gruber machen auf kids.ORF.at ab 8.35 Uhr im Stream und on demand – und am Tag darauf um 9.20 Uhr auch in ORF 1 – Station in Wien. Es spielen die vierten Klassen der VS Pfeilgasse und des GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel mit Wissen und Kreativität um den Aufstieg in die nächste Runde.

Weitere Highlights auf ORF KIDS gibt es mit einem Wiedersehen von „Cleopatra im Weltraum“ (ab 2. Oktober), dem Serienstart von „4 ½ Freunde“ (3. Oktober), Neuem von „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ (5. Oktober) und einem Wiedersehen mit „Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“ beim Sonntagsfilm. Und natürlich gibt es unter kids.ORF.at und auf der KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Yoga Kids“, „Tolle Tiere“ und „Ganz Ohr“ bis zu „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS.

„ZIB Zack Mini“-Spezialsendung am 2. Oktober auf ORF KIDS

„ZIB Zack Mini“ goes Deutschland! Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit taucht Moderatorin Esther Csapo in die Geschichte Deutschlands ein. Dafür hat sie sich Besuch ins Studio nach Wien eingeladen: Lotte Glatt, Host von „logo!“, den deutschen Kindernachrichten des ZDF. Gemeinsam gehen Lotte und Esther den Fragen nach: Wie war das Leben damals in der DDR? Wofür ist Deutschland heute bekannt? Und warum teilen sich Deutschland und Österreich eigentlich eine Sprache? Die Spezialsendung gibt es am 2. Oktober um 17.55 Uhr bei ORF KIDS sowie in der App zu sehen und am 3. Oktober morgens in ORF 1.

Aber das ist noch nicht alles: Am 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, erwidert die „ZIB Zack Mini“ den Besuch. Dann ist Esther als „Österreich-Expertin“ bei „logo!“ in Mainz zu Gast. Gemeinsam machen die beiden eine Zeitreise in Österreichs Geschichte und schauen sich an, was Österreich heute ausmacht.

„Die Superklasse“ in Wien am 4. Oktober ab 8.35 Uhr mit den vierten Klassen der VS Pfeilgasse und des GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel

„Die Superklasse“ macht diesmal Station in Wien. Es treten die 4. Klasse der Volksschule Pfeilgasse (Team Blau) gegen die 4. Klasse GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel (Team Gelb) an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein. Die Schüler:innen aus Wien müssen sich in den Spielen „Rolllaufband“, „Maßarbeit“ und „Schnurgarten“, „Kluge Köpfe – Schnellraterunde“ und „Würfelrubrik“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen.

Mehr ORF-KIDS-Highlights ab 1. Oktober: Neues von „Hallo, was machst du?“, „Meine Jausenbox“ und „Das große Backen Kids“

Ein Wiedersehen mit der Jugendserie „Cleopatra im Weltraum“ gibt es ab 2. Oktober ab 19.00 Uhr und am 3. Oktober starten im Animationshit „4 ½ Freunde“ als ORF-KIDS-Premiere in ihr Serienabenteuer. Süßes gibt es bei einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ am 5. Oktober ab 7.50 Uhr, wo es diesmal um „Außen-wie-Innen-Torten“ geht. Beim Sonntagsfilm am 5. Oktober ab 6.00 Uhr stimmt „Bibi Bocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“ auf die „spooky Season“ ein.