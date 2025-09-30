  • 30.09.2025, 11:45:35
  • /
  • OTS0103

Mehrwertsteuer geschenkt: Lidl Österreich mit nächster Preisoffensive

Den ganzen Oktober bis zu 20 % Rabatt auf über 50 Backartikel

Lidl Österreich schenkt den ganzen Oktober die Mehrwertsteuer auf über 50 ausgewählte Backartikel. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich)
Salzburg, Österreich (OTS) - 

Im Oktober Backen lohnt sich! Lidl Österreich startet am 1. Oktober eine weitere Preisoffensive und macht den Einkauf für alle günstiger: Den gesamten Monat gibt es die Mehrwertsteuer auf über 50 ausgewählte Backartikel geschenkt – das bedeutet einen Rabatt von 10 bis 20 % auf beliebte Produkte wie Mehl, Zucker und Co.

Mit dieser Aktion unterstreicht Lidl Österreich einmal mehr seine Preisführerschaft am heimischen Lebensmittelmarkt. Nicht umsonst ist Lidl Österreich laut der österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) weiterhin die Nummer 1 bei „Preis-Leistung“ im Lebensmittel-Diskont!

Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 % und verzichtet dafür auf Marge! Möglich wird das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Lidl Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse und schlanke Strukturen sorgen für Preisvorteile im Einkauf, die immer an die Kund:innen weitergegeben werden.

Weitere Infos zur Aktion gibt’s online auf www.lidl.at

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt

Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43 662 44 28 33 -1310
E-Mail: presse@lidl.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LID

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright