„ZIB Talk“ mit Simone Stribl: „Streit um Lobautunnel: Ist der Straßenbau zurück?“
Heute, am 30. September, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Der Lobautunnel in Wien soll nun doch gebaut werden. Die Bundesregierung beendet den Anti-Straßenbau-Kurs der Grünen. Braucht Österreich mehr Straßen? Befürworter verweisen auf bessere Mobilität und wirtschaftliche Chancen – Kritiker hingegen warnen vor Naturverlust und höheren Emissionen. Welche Folgen hat der Kurswechsel in der Verkehrs- und Klimapolitik? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 30. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:
Kai Jan Krainer
stv. Klubobmann SPÖ
Sigrid Maurer
stv. Klubobfrau Die Grünen
Sebastian Kummer
Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik, WU Wien
Katharina Rogenhofer
Kontext – Institut für Klimafragen
