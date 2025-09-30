„ZIB Talk“ mit Simone Stribl: „Streit um Lobautunnel: Ist der Straßenbau zurück?“

Wien (OTS) -

Der Lobautunnel in Wien soll nun doch gebaut werden. Die Bundesregierung beendet den Anti-Straßenbau-Kurs der Grünen. Braucht Österreich mehr Straßen? Befürworter verweisen auf bessere Mobilität und wirtschaftliche Chancen – Kritiker hingegen warnen vor Naturverlust und höheren Emissionen. Welche Folgen hat der Kurswechsel in der Verkehrs- und Klimapolitik? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 30. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Kai Jan Krainer

stv. Klubobmann SPÖ

Sigrid Maurer

stv. Klubobfrau Die Grünen

Sebastian Kummer

Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik, WU Wien

Katharina Rogenhofer

Kontext – Institut für Klimafragen