JP Immobilien feiert Dachgleiche in der Werfelstraße

Wien (OTS) -

In der Werfelstraße 7, am Fuße des Schafbergs im 17. Wiener Gemeindebezirk, entsteht seit Oktober 2024 unter dem Namen WOLKE sieben ein besonderes Neubauprojekt: Das Ensemble, bestehend aus zwei Stadtvillen, bietet 24 hochwertige Eigentumswohnungen in modern-elegantem Design mit zeitloser Klinkerfassade und großzügigen Freiflächen. Am 24. September feierte JP Immobilien die Dachgleiche – ein bedeutender Meilenstein für das Projekt, dessen Fertigstellung wie geplant bis Ende 2026 erfolgen soll.

„ Mit der Gleichenfeier für unser Projekt WOLKE sieben haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die besondere Hanglage stellte im Bauablauf zwar eine Herausforderung dar, eröffnet den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch einen einzigartigen Ausblick über ganz Wien. Bei der Gestaltung legen wir größten Wert auf das äußere Erscheinungsbild. Mit der Entscheidung für eine hochwertige Klinkerfassade schaffen wir nicht nur eine zeitlose Architektur, sondern leisten auch einen ästhetischen Beitrag für die unmittelbare Umgebung. Unser Ziel ist es, in dieser attraktiven Grünlage ein Wohnumfeld zu schaffen, das Lebensqualität in jeder Hinsicht bietet “, so Jürgen Wagner, Bereichsleitung Bauträger & Projektentwicklung, zum Projekt.

Natur und Stadt in Reichweite

WOLKE sieben verbindet die Vorzüge von Natur und urbanem Leben. Das rund 3.500 m² große Grundstück liegt in einer der grünsten Lagen Dornbachs: Pötzleinsdorfer Schlosspark, Schafbergbad und Wienerwald-Wanderwege sind nur wenige Minuten entfernt. Gleichzeitig bieten Nahversorgung sowie Bus- und Straßenbahnlinien (42A, 43) eine komfortable Anbindung an die Stadt.

Jede der 24 Wohnungen (46-169 m²) verfügt über private Freiflächen – Garten, Balkon oder Terrasse – ergänzt durch gemeinschaftliche Außenbereiche. Die moderne Villenarchitektur mit großzügigen Fensterflächen und nachhaltiger Gebäudetechnik prägt das Projekt. Eine zentrale Wärme- und Kälteanlage sorgt für effiziente, umweltfreundliche Energieversorgung.