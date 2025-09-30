„Geständnisse eines Teenie-Betrügers“ als ORF-Premiere am 2. Oktober

Wien (OTS) -

Elliot Castro arbeitet mit 16 Jahren in einem Callcenter in Glasgow und nutzt dabei seine Stellung aus, um den Anrufenden in den Gesprächen private Daten zu entlocken. Er kündigt den Job – und beginnt, auf Kosten seiner Opfer ein Luxusleben zu führen. Doch die Polizei ist ihm bald auf der Spur, ein Katz- und Mausspiel beginnt. In der zweiteiligen Dokumentation von Robert Neill erzählt Elliot Castro seine unglaubliche Geschichte selbst – zu sehen in „Geständnisse eines Teenie-Betrügers“ als ORF-Premiere am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, um 21.05 bzw. 21.55 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.



Mehr zum Inhalt:



Elliot Castro erlebt eine turbulente Jugend. Mit 16 Jahren gibt er sich als volljährig aus, um in einem Callcenter zu arbeiten. Dort sammelt er die Kreditkartendaten der Kundinnen und Kunden. Nach seiner Kündigung startet der Teenager ein Luxusleben, zahlt jedoch keinen Cent aus eigener Tasche. Was mit Friseurbesuchen und dem Kauf von Kleidung beginnt, ufert schon bald in der Anschaffung von teuren Uhren und Weltreisen aus. Als die Kreditkarten nach und nach gesperrt werden, organisiert sich Castro über Taschendiebstähle neue. Dann wird die Polizei auf ihn aufmerksam.