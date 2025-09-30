  • 30.09.2025, 11:19:33
  • /
  • OTS0092

„Akte Betrug“ über möglichen Spendenmissbrauch und das gefährliche Geschäft mit illegalen Schönheits-OPs

Am 2. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1 und ORF ON

Wien (OTS) - 

Das ORF-Investigativ-Magazin „Akte Betrug“ – präsentiert von Martin Ferdiny – berichtet am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON über folgende Themen:

Achtung Spendenfalle – Betrug nach Amoktat in Graz?

Es war ein Spendenaufruf für die Hinterbliebenen der Amoktat von Graz. Hunderte Menschen spendeten Zehntausende Euro. Doch nun stellt sich heraus: Hinter dem Spendenaufruf könnte eine mutmaßliche Betrügerin stecken. Sie dürfte nur einen Bruchteil der Spendengelder an die betroffenen Familien weitergegeben haben. Nach den Recherchen der Magazine „profil“ und „Datum“ hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Die mutmaßliche Betrügerin ist teilweise geständig. „Akte Betrug“ begibt sich auf Spurensuche, hat mit Betroffenen und Ermittlern gesprochen und geht der Frage nach, wie möglicher Spendenmissbrauch verhindert werden kann.

Botox im Hinterzimmer: Das gefährliche Geschäft mit illegalen Schönheits-OPs

Das Geschäft mit Schönheitsoperationen boomt – doch nicht alle Anbieter:innen arbeiten legal. Vor allem in Wien haben Ermittler:innen in den vergangenen Monaten ein wachsendes Netz illegaler Schönheitskliniken aufgedeckt. Dort führt unqualifiziertes Personal Eingriffe wie Facelifts, Brustvergrößerungen oder Injektionen mit Botox und Fillern durch. „Akte Betrug“ über das mitunter unschöne und gefährliche Geschäft mit der Schönheit.

Bauer sucht Bagger – Betrug mit „Schnäppchen“

Landwirt Sebastian H. aus Kärnten wollte sich einen Kleinbagger für seinen Bauernhof zulegen. Doch am Ende war das Geld weg – der Bagger wurde nie geliefert. Anfang Juni stieß der Landwirt auf ein Online-Portal und fand genau das Gerät, das er schon lange suchte. Der Verkäufer, angeblich ein deutscher Großbauer, drängte auf schnelle Zahlung. Sebastian H. überwies einen fünfstelligen Eurobetrag – und wartet bis heute. Denn der vermeintliche Bagger-Verkäufer entpuppte sich als Betrüger.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright