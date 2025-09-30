„Akte Betrug“ über möglichen Spendenmissbrauch und das gefährliche Geschäft mit illegalen Schönheits-OPs

Wien (OTS) -

Das ORF-Investigativ-Magazin „Akte Betrug“ – präsentiert von Martin Ferdiny – berichtet am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON über folgende Themen:



Achtung Spendenfalle – Betrug nach Amoktat in Graz?



Es war ein Spendenaufruf für die Hinterbliebenen der Amoktat von Graz. Hunderte Menschen spendeten Zehntausende Euro. Doch nun stellt sich heraus: Hinter dem Spendenaufruf könnte eine mutmaßliche Betrügerin stecken. Sie dürfte nur einen Bruchteil der Spendengelder an die betroffenen Familien weitergegeben haben. Nach den Recherchen der Magazine „profil“ und „Datum“ hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Die mutmaßliche Betrügerin ist teilweise geständig. „Akte Betrug“ begibt sich auf Spurensuche, hat mit Betroffenen und Ermittlern gesprochen und geht der Frage nach, wie möglicher Spendenmissbrauch verhindert werden kann.



Botox im Hinterzimmer: Das gefährliche Geschäft mit illegalen Schönheits-OPs



Das Geschäft mit Schönheitsoperationen boomt – doch nicht alle Anbieter:innen arbeiten legal. Vor allem in Wien haben Ermittler:innen in den vergangenen Monaten ein wachsendes Netz illegaler Schönheitskliniken aufgedeckt. Dort führt unqualifiziertes Personal Eingriffe wie Facelifts, Brustvergrößerungen oder Injektionen mit Botox und Fillern durch. „Akte Betrug“ über das mitunter unschöne und gefährliche Geschäft mit der Schönheit.



Bauer sucht Bagger – Betrug mit „Schnäppchen“



Landwirt Sebastian H. aus Kärnten wollte sich einen Kleinbagger für seinen Bauernhof zulegen. Doch am Ende war das Geld weg – der Bagger wurde nie geliefert. Anfang Juni stieß der Landwirt auf ein Online-Portal und fand genau das Gerät, das er schon lange suchte. Der Verkäufer, angeblich ein deutscher Großbauer, drängte auf schnelle Zahlung. Sebastian H. überwies einen fünfstelligen Eurobetrag – und wartet bis heute. Denn der vermeintliche Bagger-Verkäufer entpuppte sich als Betrüger.