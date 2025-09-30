Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

15 niederösterreichischen Gemeinden und einer Arbeitsgemeinschaft wurden aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen 568.159,60 Euro als Bedarfszuweisung zur Errichtung von Radverkehrsanlagen in Niederösterreich bewilligt.

Für den Jahresbetrieb 2025 im Stadttheater Mödling erhält der Verein Theater zum Fürchten einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 400.000 Euro.

Das Land Niederösterreich fördert die Errichtung der Tagesstätte Zwettl der Caritas der Diözese St. Pölten am Standort Zwettl, Klostergasse 10 bis maximal 1.856.000 Euro.

Ebenso fördert das Land Niederösterreich die Errichtung der Wohneinrichtung „Haus Anna“ der Caritas der Erzdiözese Wien am Standort Lanzendorf, Obere Hauptstraße 35-37, mit maximal 2.522.000 Euro vorbehaltlich der Errichtungs- und Betriebsbewilligung.