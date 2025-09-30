Josef Umathum - Vertikale Blaufränkisch Ried Kirchberg

Frauenkirchen (OTS) -

Das Besondere – der Blaufränkisch Ried Kirchberg kommt erst 10 Jahre nach der Ernte in den Verkauf. Ein gereifter High-End Rotwein, trinkfertig, der nicht nach weiterer jahrelanger Lagerung verlangt – perfekt für die Gastronomie und jene Weinliebhaber, die gerne gereifte Weine trinken.

Ein Wein mit Geschichte, ein Blaufränkisch mit Identität, Tiefe und Eleganz, frisch, lebendig, mit unvergleichlichem Charakter. Der Blaufränkisch Ried Kirchberg steht für das, was das Weingut Umathum ausmacht: Weine mit Charakter, Tiefe und Authentizität, ein tiefes Verständnis für Terroir und Herkunft und Verbundenheit zu Boden und Natur.

Eine außergewöhnliche Lage. Eine außergewöhnliche Geschichte. Ein außergewöhnlicher Blaufränkisch.

Beginnend mit dem Jahrgang 2015 erzählt jeder Jahrgang seine eigene Geschichte und interpretiert die Lage Kirchberg neu. Der 2015er ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Jahrgänge ab 2016 können aktuell nur vorbestellt werden.

Der Wein: Ried Kirchberg 2015, Blaufränkisch

Strahlendes Rubinrot in der Farbe, Duft nach Veilchen, Thymian und Eukalyptus, kristallklar am Gaumen. Aromen, die an Kirsche und Weichsel erinnern, frische Beerenfrucht mit lebendigem Abgang. Der Jahrgang 2015 stammt aus 10-jährigen Reben und diese kommen jetzt erst so richtig in ihr „bestes Alter“. Ein trinkfeiner, lebendiger Rotwein mit kühler Stilistik.

Alkohol: 13% Vol.

Restzucker: 1,0 g/l

Säure: 6,6 g/l

Ried Kirchberg – eine spannende Lage

Der sanfte Hügel ist im Hauptteil der Riede Kirchberg nach Südost geneigt und es gibt dort auch ein ganz besonderes Stück, das außergewöhnliche klimatische Bedingungen aufweist. An einem Geländeeinschnitt fällt der Berg leicht in Richtung Nordost ab. Durch diese Talschneise kann die frische Luft des Leithabergs in Richtung Neusiedler See strömen und das wiederum führt abends zu abrupter Abkühlung, geradezu ideal für frische, lebendige Weine. Dies ist auch in Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels wesentlich. Auf historisch kühleren Lagen werden sich in Zukunft die besseren Voraussetzungen für die Reben finden. Morgensonne, rasche Erwärmung und ebenso rasante abendliche Abkühlung in Verbindung mit strahlend weißem Muschelkalkboden bieten die besten Bedingungen, um einen unvergleichlichen Blaufränkisch zu keltern. Genau in diesem Bereich liegt die Parzelle, auf der die Trauben für den „Umathum Ried Kirchberg“ wachsen.

Ein Wein mit Geschichte

Der Kirchberg in Winden am See wurde im Jahre 1203 im Zuge einer Schenkung des Ungarischen Königs Emmerich an die Zisterziensermönche des Stiftes Heiligenkreuz erstmals urkundlich erwähnt. Die Mönche aus dem Burgund erkannten das enorme Potential des Berges und legten einen Weinberg an.

Josef Umathum hat diesen besonderen Platz entdeckt, die geologischen und mikroklimatischen Bedingungen weiter erforscht und vor dem Auspflanzen die Parzelle über Jahre darauf vorbereitet.

So entsteht der Blaufränkisch Ried Kirchberg

Im Weingut Umathum wird ausschließlich von Hand geerntet. Besonders beim Blaufränkisch ist eine späte Ernte bei Temperaturen möglichst unter 5°C von großer Bedeutung. Im Keller werden die Trauben nochmals sorgfältig selektioniert, um auch die feinsten Unreinheiten zu entfernen. Die Vergärung erfolgt traditionell über drei Wochen mit den Schalen. Der Wein reift dann 18 Monate in alten, kleinen Eichenfässern, um Frucht, Eleganz und Tannine zu harmonisieren. Nach der Flaschenfüllung lagern die Flaschen für weitere 8 Jahre bei 12°C im Reifekeller des Weingutes bis zur Erstauslieferung, 10 Jahre nach der Ernte.

JOSEF UMATHUM

Josef Umathum ist leidenschaftlicher Winzer mit Weitblick und Innovationskraft, der eng mit seinem Boden verbunden und doch stets am Puls der Zeit ist. „Umathum“ bedeutet vor allem auch umdenken, umformen, und das über die Landwirtschaft hinaus. Der Boden ist die Grundlage. Die Arbeiten im Weingarten und Keller folgen den Rhythmen der Natur, im Mittelpunkt stehen ein belebter Boden und reichhaltige Biodiversität.

Handwerk und Tradition sind die Basis, intelligente Technik dient als sinnvolle Ergänzung, immer die Schonung der natürlichen Ressourcen im Fokus. Die Ernte der Trauben erfolgt ausschließlich von Hand. Im Keller wird den Weinen viel Zeit gelassen, um sich zur vollen Blüte zu entfalten.

Die Anpassung der Reben auf neue klimatische Gegebenheiten ist ein zentrales Thema im Weingut Umathum. So hat das Weingut von den heimischen Rotweinsorten Sankt Laurent, Blaufränkisch und Zweigelt zahlreiche eigene Selektionen, die an das Mikroklima und die Arbeitsweise des Betriebes angepasst sind und ein eigenes Geschmacksprofil aufweisen. Historische Sorten wie der „Lindenblättrige“ werden reaktiviert, neue PIWI-Sorten etabliert, historische Weinlagen wie etwa in Jois und Winden am See werden rekultiviert.

Bekannt ist das Weingut vor allem für seine authentischen Rotweine aus den autochthonen Sorten Blaufränkisch, Sankt Laurent und Zweigelt. Weinnamen wie „Blaufränkisch Kirschgarten“, „Sankt Laurent Vom Stein“, „Zweigelt Ried Hallebühl“ – und nun auch „Blaufränkisch Ried Kirchberg“ – sind untrennbar mit dem Weingut verbunden. Josef Umathum keltert aber auch faszinierende Weißweine, wie den Pinot gris, den Gelben & Roten Traminer, den Lindenblättrigen und einen ganz außergewöhnlichen Rosé Saignée, der Weingeschichte geschrieben hat.