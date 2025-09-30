  • 30.09.2025, 11:00:34
AVISO: Buchpremiere: Erstes Greenpeace-Buch Österreichs entlarvt das System hinter Greenwashing-Lügen

„Greenwashing – Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen“ feiert Premiere - Präsentation und Podiumsgespräch mit Autorin Ursula Bittner und Univ.-Prof. Ulrich Brand am 6.10.

Wien (OTS) - 

Am Montag, dem 6. Oktober, lädt Greenpeace zur Buchvorstellung von „Greenwashing – Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen“ von Ursula Bittner und anschließendem Podiumsgespräch mit Universitätsprofessor Ulrich Brand ein. In ihrem ersten Buch (Erscheinungstermin 6. Oktober 2025) enthüllt Bittner, Wirtschaftsexpertin von Greenpeace Österreich, wie und warum Unternehmen, Finanzindustrie und Politik Greenwashing gezielt einsetzen und welche Auswege es für eine wirklich nachhaltige Zukunft gibt.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich ein:

Buchpräsentation & Podiumsgespräch: „Greenwashing - Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen”
Datum: Montag, 06. Oktober 2025
Zeit: Einlass ab 18:00 Uhr / Start der Präsentation 18:40 Uhr
Ort: phil – Café, Buchhandlung & Bar, Gumpendorfer Straße 10–12, 1060 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Ursula Bittner, Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace Österreich
    Univ.-Prof. Ulrich Brand, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien

Um eine kurze Anmeldung unter https://greenpeace.at/events/buch-launch-greenwashing/ wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

