AVISO: Buchpremiere: Erstes Greenpeace-Buch Österreichs entlarvt das System hinter Greenwashing-Lügen

Wien (OTS) -

Am Montag, dem 6. Oktober, lädt Greenpeace zur Buchvorstellung von „Greenwashing – Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen“ von Ursula Bittner und anschließendem Podiumsgespräch mit Universitätsprofessor Ulrich Brand ein. In ihrem ersten Buch (Erscheinungstermin 6. Oktober 2025) enthüllt Bittner, Wirtschaftsexpertin von Greenpeace Österreich, wie und warum Unternehmen, Finanzindustrie und Politik Greenwashing gezielt einsetzen und welche Auswege es für eine wirklich nachhaltige Zukunft gibt.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich ein:

Buchpräsentation & Podiumsgespräch: „Greenwashing - Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen”

Datum: Montag, 06. Oktober 2025

Zeit: Einlass ab 18:00 Uhr / Start der Präsentation 18:40 Uhr

Ort: phil – Café, Buchhandlung & Bar, Gumpendorfer Straße 10–12, 1060 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Ursula Bittner, Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace Österreich

Univ.-Prof. Ulrich Brand, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien

Um eine kurze Anmeldung unter https://greenpeace.at/events/buch-launch-greenwashing/ wird gebeten.