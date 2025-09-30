  • 30.09.2025, 10:48:04
  • /
  • OTS0079

Familienbund zum Tag der älteren Menschen: 1.Oktober

Dank an alle Großeltern, sie sind essentiell für Familien und Kinder

Wien/St. Pölten (OTS) - 

Am 1. Oktober 2025 erinnert die UNO an die Bedeutung älterer Menschen für Gesellschaft und Zukunft. Der Österreichische Familienbund nimmt diesen Tag zum Anlass, all jenen Großeltern Danke zu sagen, die tagtäglich Familien stärken und Kindern Halt geben. Ob bei der Kinderbetreuung, bei den Hausaufgaben oder als emotionale Stütze: Ohne Großeltern könnten viele Familien Beruf und Familie kaum miteinander vereinbaren. Gleichzeitig geben sie Orientierung, vermitteln Werte und Traditionen und sind damit ein unverzichtbares Bindeglied zwischen den Generationen.

„Ältere Menschen können ein Schatz für Familien sein. Sie fungieren oft als Ratgeber, Helfende und Stützen im Alltag. Wir sagen Danke für alles, was sie für Kinder, Eltern und die Gesellschaft leisten“, betont Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs.

Um diesen Beitrag auch politisch sichtbar zu machen, setzt sich der Familienbund dafür ein, die Rolle von Großeltern im Familienleben stärker zu berücksichtigen – etwa durch den Ausbau generationenübergreifender Projekte oder auch innovative Modelle wie eine mögliche Großelternkarenz.

Starke Großeltern bedeuten starke Familien – und starke Familien sind die beste Zukunft für Kinder“, schließt Jachs.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Familienbund
Marietheres van Veen
Telefon: 0664 3824285
E-Mail: presse@familienbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FAM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright