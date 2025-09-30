Familienbund zum Tag der älteren Menschen: 1.Oktober

Wien/St. Pölten (OTS) -

Am 1. Oktober 2025 erinnert die UNO an die Bedeutung älterer Menschen für Gesellschaft und Zukunft. Der Österreichische Familienbund nimmt diesen Tag zum Anlass, all jenen Großeltern Danke zu sagen, die tagtäglich Familien stärken und Kindern Halt geben. Ob bei der Kinderbetreuung, bei den Hausaufgaben oder als emotionale Stütze: Ohne Großeltern könnten viele Familien Beruf und Familie kaum miteinander vereinbaren. Gleichzeitig geben sie Orientierung, vermitteln Werte und Traditionen und sind damit ein unverzichtbares Bindeglied zwischen den Generationen.

„Ältere Menschen können ein Schatz für Familien sein. Sie fungieren oft als Ratgeber, Helfende und Stützen im Alltag. Wir sagen Danke für alles, was sie für Kinder, Eltern und die Gesellschaft leisten“, betont Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs.

Um diesen Beitrag auch politisch sichtbar zu machen, setzt sich der Familienbund dafür ein, die Rolle von Großeltern im Familienleben stärker zu berücksichtigen – etwa durch den Ausbau generationenübergreifender Projekte oder auch innovative Modelle wie eine mögliche Großelternkarenz.