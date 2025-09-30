  • 30.09.2025, 10:20:33
ORF-III-„Runde der ChefredakteurInnen“ zum heißen politischen Herbst am 1. Oktober

Lou Lorenz-Dittlbacher diskutiert mit Maria Scholl, Martina Salomon, Anna Thalhammer, Gerold Riedmann und Christian Nusser, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Budgetbedingte Pensionsanpassungen, aufgeschnürte Gehaltsabschlüsse für Beamte: Zumindest politisch steht Österreich ein heißer Herbst bevor. Auch die groß angekündigte Reform der Sozialhilfe lässt noch keine klare Richtung erkennen. Darüber hinaus sucht die Dreierkoalition weiterhin Rezepte gegen die hohe Inflation, die gestiegene Arbeitslosigkeit und die schwache Konjunktur. Und auch bei den Umfragewerten schwächelt die Regierung. Wie schlägt sich die Koalition tatsächlich und wie überzeugend arbeitet die Opposition?

ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt Maria Scholl (Austria Presse Agentur), Martina Salomon (Kurier), Anna Thalhammer (profil), Gerold Riedmann (Der Standard) und Christian Nusser (Heute-Verlag) zu einer „Runde der ChefredakteurInnen“ am 1. Oktober um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

