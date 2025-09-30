- 30.09.2025, 10:17:02
KI: Zahl arbeitsloser Programmierer fast verdoppelt
AMS spricht von internationalem Trend
Zwischen 2019 und 2025 ist die Zahl der arbeitslosen Programmierer laut dem Online-Magazin campus a vorliegenden AMS-Daten um 85,6 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote in der Branche stieg um 40,6 Prozent von 3,9 auf 5,5 Prozent. „Die Ursache dafür ist die KI“, sagt Lukas Görög, Leiter der Akademie für KI und Digitalisierung gegenüber campus a. Zum ganzen Artikel geht es hier.
