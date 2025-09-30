  • 30.09.2025, 10:16:02
Sport Austria und Dachverbände fordern Verlängerung des Förderprogramms „Energieeffiziente Sportstätten“

Essentiell für 15.000 Sportvereine!

Wien (OTS) - 

Das Förderprogramm „Energieeffiziente Sportstätten“ mit einem Volumen von 56 Millionen Euro ist ein gemeinsamer Erfolg für Klimaschutz, Energieeffizienz und den Sport. Es befindet sich in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Am 3. Oktober berät eine Kommission über die Zukunft dieses Programms.

Bilanz nach neun Monaten: beeindruckende Wirkung
In nur neun Monaten haben 222 Fördernehmer das Programm genutzt und über 6 Millionen Euro in Energieeffizienzmaßnahmen investiert. Mehr als die Hälfte davon waren Sportvereine (129 Vereine, ca. 58 %).

Zusätzlich hat das Projekt „Klimafitte Sportstätten“, gefördert durch das BMWKMS, mit seinem österreichweiten Berater:innen-Netzwerk in weniger als einem Jahr über 750 Sportvereine informiert oder beraten. Dadurch konnten zahlreiche Modernisierungen und Sanierungen erfolgreich umgesetzt werden.

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/foerderprogramm-energieeffizienz

