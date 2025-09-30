  • 30.09.2025, 09:54:32
AVISO PK am 2.10.2025: Wertschöpfung des österreichischen Films

Klares Signal für Investment Obligation: Neue Studie unterstreicht Relevanz der heimischen Filmwirtschaft

Wien (OTS) - 

Die österreichische Filmwirtschaft ist weit mehr als eine Kulturbranche. Eine neue Studie des European Center for Social Finance mit dem Titel „Kulturelle, ökonomische und soziale Wertschöpfung der österreichischen Filmwirtschaft“ belegt umfassend die mehrfache Wirkung des Films: Er ist kreativer Innovationsgeber, Arbeitsplatz- und Wirtschaftsträger und gesellschaftlicher Impulsgeber zugleich. Für die österreichische Filmbranche ist dies ein klares Signal für die Einführung der von der Bundesregierung geplanten Investment Obligation für Streamer.

Am Podium:

  • Verena Altenberger, Schauspielerin & Präsidentin der Akademie des österreichischen Films

  • Stefan Ruzowitzky, Regisseur

  • Valerie Huber, Schauspielerin

  • Arash T. Riahi, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

  • Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Produzent & Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft

  • Dr. Wolfgang Spiess-Knafl, Studienautor, European Center for Social Finance

Wann: Donnerstag, 2. Oktober 2025, 09:30 Uhr
Wo: DMC-Pressefoyer der Wirtschaftskammer Österreich (C1), Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Die Pressekonferenz liefert exklusive Einblicke in Zahlen, Trends und Hintergründe einer Branche, die Österreichs Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen prägt.

Wir laden die Medien herzlich ein und ersuchen um Anmeldung unter presse@dialog-relations.at

Rückfragen & Kontakt

Digital Media & Communication
Pressestelle
Wirtschaftskammer Österreich
T 0590 900 – 4462
dmc_pr@wko.at

https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

