UKH Salzburg: Thomas Hausner wird neuer Abteilungsvorstand für Orthopädie und Traumatologie

Salzburg/Wien (OTS) -

Mit 1. Oktober 2025 übernimmt Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Hausner die Leitung der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Unfallkrankenhaus Salzburg. Der gebürtige Salzburger zählt als langjähriger Leiter des Traumazentrums Wien – Brigittenau nicht nur zu den erfahrensten Führungskräften im Spitalsbereich der AUVA, sondern ist auch fachlich ein ausgewiesener Spezialist im Bereich Handchirurgie und Sporttraumatologie in Österreich. Darüber hinaus ist Hausner seit 2015 als Privatdozent an der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg tätig.

Das Unfallkrankenhaus Salzburg zählt zu den größten traumatologischen Spezialkrankenhäusern im Einzugsgebiet Westösterreich und dem angrenzenden Südbayern. Mit rund 400 Mitarbeiter:innen werden jährlich etwa 40.000 Patient:innen ambulant und über 5.000 stationär versorgt.

Die AUVA freut sich, diese Schlüsselposition mit einer Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen besetzen zu können, die bereits in vielen Projekten und Veränderungsprozessen im Spitalsumfeld erfolgreich Verantwortung übernommen hat. In seiner bisherigen Funktion leitete Hausner über viele Jahre hinweg den traditionsreichen Wiener Standort und begleitete zuletzt maßgeblich die herausfordernde Neuorganisation und Teil-Absiedelung der dortigen stationären Leistungen im Frühjahr 2024.

Am UKH Salzburg wird Dr. Hausner im Oktober 2025 die Abteilung von der derzeit interimistisch eingesetzten Leitung übernehmen. Die Übergabe erfolgt schrittweise und in enger Abstimmung mit den derzeitigen Vorständen Dr. Markus Garber, Dr. Siegfried Kornberger und Dr. Gernot Hlawaty. Ein wesentlicher Teil seiner zukünftigen Aufgabe wird auch die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Salzburger Landeskliniken sein.

In Wien wird der derzeitige stellvertretende Leiter der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, OA Dr. Thomas Beer, interimistisch die Leitung des Standorts Brigittenau übernehmen.

Die Position der Standortleitung Brigittenau im Rahmen eines Primariats sowie der stellvertretenden Ärztlichen Leitung des Traumazentrums Wien wird im Laufe der kommenden Wochen ausgeschrieben, mit dem Ziel, sie ab Anfang 2026 neu zu besetzen.