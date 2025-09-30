- 30.09.2025, 09:48:33
Die Pacemakers – Ü60-Social-Media-Stars sind wieder in Österreich!
Sie sind zwischen 60 und 86 Jahre alt, haben Millionen Fans im Netz – und jetzt kommen acht Original-Mitglieder wieder für „Tanzen ohne Partner*in“-Workshops live nach Österreich.
Das Pacemakers Dance Team aus New York begeistert als energiegeladenes Seniorentanzteam weltweit. Über 62 Millionen Videoaufrufe, tausende Kommentare und Shares von Stars wie Kate Hudson oder Lady Gaga machen sie zu Social-Media-Ikonen. Ihr Motto: „Man ist nie zu alt, um sich zu bewegen!“
Sie brechen Klischees, feiern das Älterwerden und erobern jede Tanzfläche.
Ihre Workshops in Kärnten, Wien und Niederösterreich sind für jedes Alter geeignet – ganz ohne Vorkenntnisse. Hier eines ihrer viralen Videos: https://www.instagram.com/reel/C66U0uzsq7N/?igsh=MW1wMjg5Mmx4cGM2cA%3D%3D
Erlerne im Workshop eine originale Pacemakers-Choreografie. Freestyle Day Disco mit den Pacemakers. Für jedes Alter geeignet. Ganz ohne Vorkenntnisse.
90 Minuten/Ticket: EUR 25,–/Buchung: www.ndcfit.at/pacemakers
Link zu Foto- und Videomaterial
Fotocredit: Paul Frangipane. Foto Timesquare (kein Fotocredit): Pacemakers-Gründerin Susan Avery (Mitte) mit den Kärntner NDCFIT-Tänzern Margit Sobej, Barbara Puglnig, René Puglnig, Caroine Czibula.
Rückfragen & Kontakt
NDCFIT Tanzstudio
René Puglnig
Telefon: 06503122477
E-Mail: hello@ndcfit.at
https://www.ndcfit.at/pacemakers
