Die Pacemakers – Ü60-Social-Media-Stars sind wieder in Österreich!

Das Pacemakers Dance Team aus New York begeistert als energiegeladenes Seniorentanzteam weltweit. Über 62 Millionen Videoaufrufe, tausende Kommentare und Shares von Stars wie Kate Hudson oder Lady Gaga machen sie zu Social-Media-Ikonen. Ihr Motto: „Man ist nie zu alt, um sich zu bewegen!“

Sie brechen Klischees, feiern das Älterwerden und erobern jede Tanzfläche.

Ihre Workshops in Kärnten, Wien und Niederösterreich sind für jedes Alter geeignet – ganz ohne Vorkenntnisse. Hier eines ihrer viralen Videos: https://www.instagram.com/reel/C66U0uzsq7N/?igsh=MW1wMjg5Mmx4cGM2cA%3D%3D

Erlerne im Workshop eine originale Pacemakers-Choreografie. Freestyle Day Disco mit den Pacemakers. Für jedes Alter geeignet. Ganz ohne Vorkenntnisse.

90 Minuten/Ticket: EUR 25,–/Buchung: www.ndcfit.at/pacemakers

Pacemakers – DAY DISCO WORKSHOP, Tanzen ohne Partner*in, für jedes Alter, ohne Vorkenntnisse

Datum: 02.10.2025, 17:30 Uhr - 02.10.2025, 19:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Tanzschule Chris

Wehlistraße 150

1020 Wien

Österreich

Datum: 03.10.2025, 17:30 Uhr - 03.10.2025, 19:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Prater Alm

Prater 71B

1020 Wien

Österreich

Datum: 05.10.2025, 15:00 Uhr - 05.10.2025, 16:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Dynami Dance Tanzstudio

Grenzgasse 111 Objekt 9 1/EG/Top 25

2344 Maria Enzersdorf

Österreich