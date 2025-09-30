Auszeichnung für soziales Engagement: Rotes Kreuz und Hitradio Ö3 erhalten Viktualia-Award für Projekt Juniortafel

Wien (OTS) -

Zum bereits sechsten Mal wurde am 29. September 2025 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) der Viktualia-Award für herausragende Projekte und Ideen gegen Lebensmittelverschwendung verliehen. Stolze Gewinner der heurigen Auszeichnung sind das Österreichische Rote Kreuz und Hitradio Ö3 für das Projekt Juniortafel. Patrick Hasler, Rotkreuz-Bereichsleiter Gesundheit, Einsatz und Soziales, ist erfreut: „Mit dem Projekt Juniortafel helfen wir ganz konkret armutsbetroffenen Familien, indem wir im Rahmen der ‚Team Österreich Tafel‘ nicht nur Warenspenden für Kinder und Jugendliche sammeln und verteilen, sondern insbesondere auch die Problematik der Kinderarmut thematisieren und dafür sensibilisieren. Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird.“

„Jedes fünfte Kind in Österreich ist arm!“

Im Rahmen der Team Österreich Tafel können mit dem Projekt Juniortafel, das mit finanzieller Unterstützung des Sozialministeriums (BMASGPK) umgesetzt wird, Familien in schwierigen Situationen zumindest ein wenig entlastet und gleichzeitig ein Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung geleistet werden. Bereichsleiter Hasler erklärt: „Gerade Familien mit Kindern und geringem Einkommen spüren die Teuerung der vergangenen Jahre massiv, jedes fünfte Kind in Österreich ist arm. Oft müssen bittere Entscheidungen gefällt werden, die vor allem Kinder stark treffen: Essen oder Miete? Kleidung oder Strom? Ausflug oder neue Schulsachen? Kinder und Familien in Armut müssen auf vieles verzichten, was für andere ganz selbstverständlich zum Leben gehört, deswegen ist unsere Unterstützung für die betroffenen Familien so wichtig.“

Team Österreich Tafel – Erfolgsprojekt von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3

Bereits seit 2010 rettet die Team Österreich Tafel – ein Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 – Lebensmittel und gibt sie an Menschen in Not aus. Alle Infos zu Ausgabestellen, Standorten und Öffnungszeiten unter diesem Link: www.roteskreuz.at/ich-brauche-hilfe/team-oesterreich-tafel. Bei den 127 Ausgabestellen sind mehr als 6.000 freiwillige Mitarbeiter:innen im Einsatz. Rund 24.000 Haushalte sind registriert, 60.000 Personen werden regelmäßig unterstützt. Als Orientierung für eine Bezugsberechtigung dient dabei die Armutsgefährdungsschwelle lt. Statistik Austria (aktuell für einen Einpersonenhaushalt 1.661 Euro pro Monat). Aktuell gibt es rund 1,1 Millionen Abholungen pro Jahr.

Wer die Unterstützung der Team Österreich Tafeln benötigt, mithelfen möchte oder als Unternehmer Lebensmittel spenden möchte: Infos dazu gibt es online auf oe3.orf.at/teamoesterreich, telefonisch bei Ö3 unter 0800 / 600 600 oder in allen Rotkreuz-Dienststellen des Landes. Detaillierte Informationen zum Projekt Juniortafel finden sich unter www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/team-oesterreich-tafel/juniortafel

