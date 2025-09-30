25 Jahre WIFI Management Forum

Wien (OTS) -

Das WIFI Management Forum feiert sein 25-jähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Seit dem Start im Jahr 2000 haben über 50.000 Führungskräfte aus ganz Österreich die Trainings, Lehrgänge und Seminare am Management Forum besucht und sich damit die #KompetenzFürMorgen gesichert. Was einst mit rund 40 Angeboten begann, ist heute mit 390 Veranstaltungen und 3.300 Teilnehmern pro Jahr eine der bedeutendsten Weiterbildungsplattformen für Führungskräfte. „Wir leben in Zeiten der permanenten Veränderungen, die auch neue Chancen eröffnen. Führungskräfte stehen daher vor großen Herausforderungen. Denn Führung muss Veränderungen aktiv steuern und souverän gestalten“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, und ergänzt: „Als größter privater Bildungsanbieter trägt die WK Wien dem Rechnung. Unser WIFI Management Forum bietet dafür das nötige Know-how am Puls der Zeit mit unmittelbarer Nähe zu Wirtschaft und Gesellschaft.“

Die neue Generation der Führungskräfte

Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Das Seminarangebot des Management Forums hat diese Entwicklung aktiv mitgestaltet. Vom autoritären Führungsstil vergangener Jahrzehnte hin zur dialogorientierten, wertebasierten und digital kompetenten Führungskraft: Die Rolle der Führungskraft ist heute mehr denn je die eines Coaches, Facilitators und Impulsgebers.

„Führung bedeutet heute, Vertrauen zu schaffen, Orientierung zu geben und Raum für Innovation zu ermöglichen. Genau das vermitteln wir in den WIFI Management Forum Seminaren – mit Praxisnähe, Erfahrung und modernsten Methoden“, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der WKW.

Demografischer Wandel: Führung wird weiblicher und jünger

Die Teilnehmerstruktur hat sich deutlich verändert: Während 2000 35 % der Teilnehmenden Frauen waren, sind es heute 58 % – ein klarer Trend hin zu mehr weiblicher Führung. Auch das Durchschnittsalter sank von 46,5 auf 41 Jahre. Führung wird nicht nur weiblicher, sondern auch jünger – ein klares Zeichen für einen Generationenwechsel in den Führungsetagen. Die neue Generation bringt frischen Wind in die Unternehmen: Sie führt empathisch, agil und ist offen für Veränderung.

„Junge und weibliche Führungskräfte prägen eine neue Unternehmenskultur. Teamorientierung, Feedback auf Augenhöhe und ein klares Wertebewusstsein stehen im Vordergrund. Genau diese Entwicklung unterstützen wir mit unseren Angeboten gezielt“, betont Faymann. Das spiegelt sich in der Auswahl der Seminarthemen wider. Neben klassischer Managementkompetenz gewinnen Inhalte wie emotionale Intelligenz, Werteorientierung, resiliente Selbstführung und partizipative Kommunikation an Bedeutung. Erfolgreiches Führen ist heute keine Frage der Autorität, sondern der Haltung.

Neue Formate: Flexibel lernen für zukünftige Ansprüche

Neben klassischen Präsenzseminaren setzt das Management Forum heute verstärkt auf flexible Lernformate: Webinare, digitale Impulse und Hybridangebote ermöglichen individuelle Entwicklungspfade orts- und zeitunabhängig. Entscheidende Veränderungen zeigen sich auch in der Art des Lernens. Die Trainingsmethoden gehen stärker in Richtung Austausch, Vernetzung und Lerntransfer - das bedeutet, Themen sofort im Seminar mit praxisrelevanten Fragen zu verknüpfen.

Top-Bewertungen und Trainer seit Tag eins

Die Kundenzufriedenheit liegt bei 1,24 (nach Schulnotensystem, 2024). Ein Erfolgsfaktor sind die - mittlerweile 80 - exzellenten Trainer, viele davon bereits seit den Anfängen im Einsatz, darunter Ingrid Amon, Reinhard Reschny, Sonja Schloemmer, Thomas Ratka oder Eduard Salzborn.

Gewinnspiel zum 25-Jahr-Jubiläum

Anlässlich des Jubiläums verlost das WIFI Management Forum wertvolle Seminarplätze sowie attraktive Sachpreise. Im Gesamtwert von über 5.000 Euro winken folgende Weiterbildungen:

„Die neue Führungskraft“

„Moderne Neukundengewinnung“

„Projektmanagement Basiswissen kompakt“

„Schwierige Gespräche“

„Employer Branding und Markenführung“

Details zur Gewinnspiel-Teilnahme und zum Seminarprogramm: www.wifiwien.at/managementforum25

Über das WIFI Management Forum

Das WIFI Management Forum ist seit 25 Jahren die Premiumplattform der Wirtschaftskammer Wien für Führungskräfteentwicklung in Österreich. Mit starkem Praxisbezug, enger Wirtschaftsnähe, hochwertigen Trainingsformaten und über 80 erfahrenen Trainern steht das Management Forum für nachhaltige Weiterbildung am Puls der Zeit.