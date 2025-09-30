FMA-Checkliste: Mit 7 Schritten betrügerische Webseiten erkennen

Wien (OTS) -

Das Internet bietet viele Möglichkeiten – aber auch Gefahren. Besonders betrügerische Webseiten, die vermeintlich seriöse Finanzdienstleistungen oder Investitionen anbieten, führen immer wieder zu hohen Verlusten bei Verbraucher:innen. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat in der aktuellen Ausgabe von „Reden wir über Geld“ eine leicht verständliche Checkliste mit sieben Schritten veröffentlicht, mit der Nutzer:innen betrügerische Webseiten erkennen und vermeiden können.

So sollten Nutzer:innen einen Blick in das Impressum werfen – es darf bei seriösen Seiten nicht fehlen, doch wenn ein Impressum vorhanden ist, aber zweifelhaft wirkt, ist ebenfalls Skepsis angebracht. Ist die Internet-Adresse merkwürdig aufgebaut? Gibt es Kontaktmöglichkeiten und passen diese zum angeblichen Sitz des Anbieters? Hat der Anbieter eine Lizenz der FMA? Werden unrealistische Gewinnversprechen gemacht oder sind die Produkte unverständlich? All das sind Testfragen, die beim Erkennen von Fake-Websites helfen können.

Die FMA warnt: Betrügerische Webseiten nutzen oft professionelle Designs und gezieltes Marketing, um Vertrauen zu erwecken. Eine sorgfältige Prüfung und der kritische Blick sind deshalb unverzichtbar, um nicht Opfer von Anlagebetrug, Fake-Kryptoplattformen oder anderen unseriösen Angeboten zu werden.

Die neue Ausgabe von „Reden wir über Geld“ mit dem Titel „Webseiten checken wie ein Detektiv!“ ist wie alle bisherigen Ausgaben online unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Weiterführende Infos rund um das Bankkonto sind auf der FMA-Webseite erhältlich.

