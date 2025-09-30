Einladung zum Verbrauchertalk der AK Niederösterreich am 7. Oktober 2025 zum Thema Naturkatastrophen & Absicherung für Konsument:innen

St. Pölten (OTS) -

Der Regen hört nicht mehr auf, der Sturm deckt Dächer ab, Hänge rutschen ab. Unwetter, Hochwasser, Hagel und Stürme treffen Österreich immer häufiger und heftiger. Die Schäden sind enorm – für Einzelpersonen, für Gemeinden, für die Gesellschaft. Gleichzeitig werden Fragen nach Absicherung immer dringlicher.

Deshalb lädt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, zum vierten „Verbrauchertalk“ der AK Niederösterreich und begrüßt nationale und internationale Expert:innen aus Wissenschaft, Ökonomie, Versicherung, Recht und Interessenvertretung. Dabei geht es um Fragen wie: Wie können sich Konsument:innen gegen existenzielle Schäden durch Naturereignisse absichern? Welche Rolle spielen dabei Raumplanung, öffentliche Unterstützung durch den Katastrophenfonds und private Versicherung? Wie kann ein zukunftsfittes System aussehen, das fair, finanziell tragfähig, klima- und praxistauglich ist?

In Vorträgen werden die Herausforderungen beleuchtet, unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt und in der anschließenden Podiumsdiskussion Lösungsansätze diskutiert, unter Moderation von Cornelia Ertl, BA, und mit abschließendem Resümee von AK Niederösterreich-Direktorin Mag.ª Bettina Heise, MSc.

Programm:

9.30 Uhr: Eröffnung

9.40 Uhr: Einleitende Worte von AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

ab 9.50 Uhr: Vorträge & Keynotes

ab 12 Uhr: Podiumsdiskussion

Gäste:

Prof. Dr. Swenja Surminski (Marsh McLennan, London School of Economics)

Mag. Dr. Franz Prettenthaler (LIFE Joanneum Graz)

Dr. Thomas Hlatky (GRAWE, Insurance Europe)

Dietmar Fahrafellner, MSc (NÖ Landesfeuerwehrkommandant)

RA Mag.ª Michaela Krömer, LL.M (Harvard) (u.a. Verein Claw – Initiative für Klimarecht)

Mag. Christian Prantner und Mag. Alexander Hosner (Konsumentenschutzexperten AK Wien und NÖ)

Das genaue Programm samt Timetable finden Sie unter https://noe.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/konsument/Verbrauchertalk-2025-Absicherung-von-Naturkatastrophen.html

Verbrauchertalk der AK Niederösterreich

Datum: 07.10.2025, 09:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum

AK-Platz 1

3100 St. Pölten