Gewerkschaft GPA zu Unimarkt: Nichts unterschreiben!

GPA will Sozialplan

Wien (OTS) - 

„Die Schließung der Unimarkt-Filialen in Österreich ist ein herber Schlag für die Beschäftigten in einem ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt. Wir fordern einen Sozialplan, insbesondere zur Abfederung von Härtefällen“, sagen Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA und Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA Oberösterreich.

Teiber appelliert an die Beschäftigten bei Unimarkt: „Unterschreiben Sie nichts, was Ihnen vorgelegt wird, ohne es vorher von Betriebsrat oder Ihrer Gewerkschaft GPA prüfen zu lassen. Sie könnten um Ansprüche umfallen, die Ihnen zustehen. Als Gewerkschaft unterstützen und beraten wir unsere Mitglieder bei Unimarkt in allen Bundesländern.“

Gerstmayer erklärt, dass noch diese Woche mit der Geschäftsführung in Gespräche über die Zukunft der Unimarkt-Filialen eingetreten wird: „Wir wollen für die Beschäftigten möglichst schnell Klarheit und werden auch in Verhandlungen über einen Sozialplan eintreten.“

„Eine Weiterbeschäftigung ohne Verlust von dienstzeitabhängigen Ansprüchen ist das Ziel. Die Wettbewerbsbehörde ist aufgerufen, eventuelle Prüfungen wettbewerbsrechtlicher Fragen bei der Übernahme durch andere Handelsketten möglichst schnell durchzuführen“, so Teiber und Gerstmayer unisono.

