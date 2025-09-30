  • 30.09.2025, 09:21:02
Europäisches Hämophilie-Konsortium (EHC): Jahreskonferenz 2025 in Wien

Vom 3. bis 5. Oktober tagt Europas Gemeinschaft der Menschen mit Blutgerinnungsstörungen im Hilton Vienna Park

Wien/Brüssel (OTS) - 

Das Europäische Hämophilie-Konsortium (EHC) wird die Gemeinschaft der Menschen mit Blutgerinnungsstörungen auf seiner Jahreskonferenz 2025 zusammenbringen, die vom 3. bis 5. Oktober in Wien, Österreich, stattfindet. Die Konferenz wird von der Österreichischen Hämophilie Gesellschaft (ÖHG), der Mitgliedsorganisation des EHC, im Hilton Vienna Park ausgerichtet und bringt Patientenvertreter:innen, medizinisches Fachpersonal, Forscher:innen und Branchenexpert:innen zusammen.

Die Konferenz ist Europas wichtigste Plattform für den Austausch über die neuesten Fortschritte in der Behandlung und Erforschung von Blutgerinnungsstörungen. Weitere Informationen

Europäisches Hämophilie-Konsortium (EHC): Jahreskonferenz 2025 in Wien

Die diesjährige EHC-Jahreskonferenz findet vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen auf EU-Ebene über die Einstufung kritischer Arzneimittel statt.

Datum: 03.10.2025 - 05.10.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Hilton Vienna Park
Am Stadtpark 1
1030 Wien
Österreich

URL: https://www.ehc.eu/event/ehc-conference-2025/

Details und Zitate zur Konferenz

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hämophilie Gesellschaft
Stephanie Witek
Telefon: +43 664 18 69 804
E-Mail: office@bluter.at
Website: https://www.bluter.at

