- 30.09.2025, 09:21:02
- /
- OTS0039
Europäisches Hämophilie-Konsortium (EHC): Jahreskonferenz 2025 in Wien
Vom 3. bis 5. Oktober tagt Europas Gemeinschaft der Menschen mit Blutgerinnungsstörungen im Hilton Vienna Park
Das Europäische Hämophilie-Konsortium (EHC) wird die Gemeinschaft der Menschen mit Blutgerinnungsstörungen auf seiner Jahreskonferenz 2025 zusammenbringen, die vom 3. bis 5. Oktober in Wien, Österreich, stattfindet. Die Konferenz wird von der Österreichischen Hämophilie Gesellschaft (ÖHG), der Mitgliedsorganisation des EHC, im Hilton Vienna Park ausgerichtet und bringt Patientenvertreter:innen, medizinisches Fachpersonal, Forscher:innen und Branchenexpert:innen zusammen.
Die Konferenz ist Europas wichtigste Plattform für den Austausch über die neuesten Fortschritte in der Behandlung und Erforschung von Blutgerinnungsstörungen. Weitere Informationen
Europäisches Hämophilie-Konsortium (EHC): Jahreskonferenz 2025 in Wien
Die diesjährige EHC-Jahreskonferenz findet vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen auf EU-Ebene über die Einstufung kritischer Arzneimittel statt.
Datum: 03.10.2025 - 05.10.2025
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Hilton Vienna Park
Am Stadtpark 1
1030 Wien
Österreich
URL: https://www.ehc.eu/event/ehc-conference-2025/
Details und Zitate zur Konferenz
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Hämophilie Gesellschaft
Stephanie Witek
Telefon: +43 664 18 69 804
E-Mail: office@bluter.at
Website: https://www.bluter.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF