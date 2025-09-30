Geschäftsergebnis 2024/2025: Deloitte Österreich setzt Erfolgskurs fort

Wien (OTS) -

Deloitte Österreich hat die Geschäftszahlen für das Wirtschaftsjahr 2024/2025 veröffentlicht: Mit einem Jahresumsatz von 280,2 Millionen Euro konnte das Beratungsunternehmen in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld den Erfolgskurs der vergangenen Jahre fortführen.

Deloitte Österreich vermeldet erneut ein erfreuliches Geschäftsergebnis: Laut dem neuen Transparenzbericht erwirtschaftete das Beratungsunternehmen im Geschäftsjahr 2024/2025 insgesamt 280,2 Millionen Euro. Trotz anhaltender Rezession konnte damit ein Plus von rund 7 % erzielt werden.

„Wir befinden uns derzeit in bewegten ökonomischen Zeiten, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen sind alles andere als einfach. Umso erfreulicher ist es, dass wir bei Deloitte Österreich unseren Erfolgskurs im abgeschlossenen Geschäftsjahr fortsetzen konnten“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Zu verdanken haben wir das einerseits unserem multidisziplinären Geschäftsmodell und andererseits vor allem unseren 1.900 Mitarbeitenden, die den Klientinnen und Klienten jeden Tag tatkräftig zur Seite stehen.“

Unterstützung bei vielfältigen Herausforderungen

Deloitte Österreich versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und berät ein vielfältiges Klientenportfolio an 17 Standorten. Seit dem vergangenen Geschäftsjahr ist das Beratungsunternehmen mit Büros in allen neun Bundesländern vertreten.

„Angesichts der schnelllebigen Zeiten steht die österreichische Wirtschaft derzeit vor vielen Herausforderungen“, weiß Gerald Vlk, CFO von Deloitte Österreich. „Mit unserem breiten Beratungsportfolio – das von Lösungsansätzen für die nachhaltige Transformation über Strategien im Umgang mit neuen Technologien wie AI bis hin zu praxistauglichen Konzepten in den Bereichen Personal und New Work reicht – wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, effizienter und damit fit für die Zukunft zu werden.“



