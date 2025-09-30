Peter Stöger und Star-Team gründen MatchupZ – revolutionäres Erwartungs-Matching für Fußball-Clubs und Spieler

Wien (OTS) -

Mit MatchupZ startet ein völlig neues Fußball-Startup aus Österreich, das die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Spielern auf ein neues Level hebt. Ziel ist es, die oft unausgesprochenen Erwartungshaltungen transparent zu machen – und damit die Performance auf dem Platz und die Zufriedenheit im Team nachhaltig zu steigern.

Für maximale Schlagkraft sorgt ein Gründerteam, das man in dieser Form sowohl im Fußball als auch in der Startup-Szene noch nie gesehen hat:

Peter Stöger - Ex-Trainer und Meistermacher des 1. FC Köln und der Wiener Austria sowie ehemaliger Borussia Dortmund -Trainer und aktueller Trainer von Rapid Wien – übernimmt gemeinsam mit Gründer Martin Kügler, der Top-Management- und Start-up-Erfahrung vereint, die Geschäftsführung.

Ralf Muhr – aktueller Sportdirektor des FC Admira Wacker, bringt seine jahrzehntelange Erfahrung und sein Netzwerk im Profi-Fußball ein.

Irene Fuhrmann - Ehemalige Teamchefin des österreichischen Frauen-Nationalteams und aktuell externe Expertin in der UEFA – bringt internationale Expertise ein und öffnet MatchupZ auch für den Frauenfußball.

Martin Scherb - aktueller ÖFB U19-Teamchef und Bundesliga-erfahrener Trainer, verstärkt das Gründerteam mit seiner Expertise in Nachwuchsarbeit und seinem Netzwerk.

Aleks Brankovic (aleks.social) - Influencer und Agenturgründer, der mit authentischer Ansprache eine junge Fußball-Community erreicht und Fans, Vereine und Marken verbindet.

„Im Fußball scheitern Teams oft nicht am Talent, sondern an unausgesprochenen Erwartungen. Genau hier setzen wir an.“, erklärt Co-Geschäftsführer Peter Stöger.

Das Herzstück von MatchupZ Soccer ist das digitale Expectation-Matching: Spieler und Clubs gleichen ihre Erwartungen systematisch miteinander ab. So werden Fehltransfers reduziert, weil beide Seiten schon vor einer Verpflichtung wissen, ob sie wirklich zusammenpassen. Gleichzeitig stärkt das Tool die Performance im bestehenden Team, indem es unausgesprochene Erwartungen sichtbar macht und Missverständnisse frühzeitig ausräumt.

„Wir bringen in den Fußball, was moderne Unternehmen längst erkannt haben: Nur wer die Erwartungen transparent gegenseitig abklärt, kann nachhaltig erfolgreich sein.“, ergänzt Gründer Martin Kügler.

MatchupZ Soccer ist das erste Spin-Off der HR-Tech Plattform JobTreffer, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Mit der klaren Vision, Fußballvereinen im In- und Ausland ein neues Scouting- und Performance-Tool an die Hand zu geben, soll der Rollout noch im Herbst 2025 starten.

Über MatchupZ:



MatchupZ ist ein österreichisches Spin-off der HR-Tech-Plattform JobTreffer und bringt Clubs und Spieler durch innovatives Expectation-Matching näher zusammen. Hinter MatchupZ steht ein Gründerteam aus Fußball-Profis (u. a. Stöger, Muhr, Fuhrmann, Scherb, Brankovic) und den JobTreffer-Machern (Monshi, Apostol, Schwarz, Kügler) – eine einmalige Verbindung von Sport- und Tech-Kompetenz.