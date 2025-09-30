mucki – Vanillemilch ab sofort österreichweit bei SPAR gelistet

Wien (OTS) -

Ab Ende September 2025 wird die mucki Protein-Vanillemilch bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in ganz Österreich erhältlich sein. Als Teil einer nationalen Launch-Kampagne des jungen Unternehmens mit dem Profifußballer Marko Arnautović werden beim Schottentor zwei sogenannte MEGAgerüste der Firma Megaboard die Außenfassade des Palais Ephrussi am Universitätsring in Wien zieren. (Siehe Anhang.)

„Dank der starken Partnerschaft mit Marko wurden innerhalb von wenigen Monaten zwei neue mucki Drinks österreichweit gelistet,“ so der mucki Gründer Dr. Novotny. Marko Arnautović, der dem Start-up zu mehr Sichtbarkeit verhilft: „Manchmal muss man Größe zeigen! Eine Hausfassade am Ring kommt da gerade recht.“ Und Marko weiter über die über die mehrfach überlebensgroße Darstellung von sich in seiner Heimatstadt: „Wer viel mucki trinkt, braucht eben viel Platz!“

„Im Scheinwerferlicht von Marko, als echten Superstar, kommt unser heimlicher Star, die mucki Maus, jetzt groß raus,“ freut sich Dr. Novotny. Die auf der Verpackung verschmitzt entgegenlächelnde, überzeichnet muskulöse Maus wurde als Protagonist mit den TV-Werbespots eingeführt. Von einem beliebten Comic inspiriert tritt sie dort durch mucki Trank plötzlich gestärkt aus dem Schatten.

Über mucki:

mucki ist eine Marke des Protein-Start-ups AnovonA Medsupps GmbH, dessen Grundstein 2013 aus der klinischen Praxis heraus von vier Wiener damaligen Medizinstudenten und heutigen Ärzten um Dr. Alexander Novotny gelegt wurde. Seit zweieinhalb Jahren fokussiert sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien erfolgreich auf funktionelle Lebensmittel für den Einzelhandel.

„Bei mucki stehen wir für höchste Qualität und Produkte, die aktiven Menschen echten Mehrwert bieten“, sagt Dr. Novotny. „Gemeinsam setzen wir ein Statement für alle, die mehr wollen – in Sachen Leistung, Geschmack und Authentizität.“