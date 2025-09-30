CaPow gibt die CE-Zulassung für sein revolutionäres Genesis Power-in-Motion-System bekannt

BE'ER Sheva, Israel (OTS) -

CaPow, ein Vorreiter im Bereich der Power-in-Motion-Technologie, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es CE-Kennzeichnung für seine Vorzeigelösung Genesis erhalten hat – und damit eine Bestätigung für die Einhaltung der strengen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards der Europäischen Union.

Die CE-Zertifizierung gilt für die robusten, hocheffizienten drahtlosen Stromversorgungssysteme von CaPow, die für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt wurden, einschließlich autonomer mobiler Roboter (Autonomous Mobile Robots, AMR), fahrerloser Transportsysteme (Automated Guided Vehicles, AGV) und anderer einsatzkritischer Industrieplattformen. Die CE-Zulassung macht den Weg frei für CaPow, seine bahnbrechende Genesis-Technologie an Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu liefern. Dieser Meilenstein ergänzt die UL-Sicherheitskonformität von CaPow, verstärkt die globale Expansion und stärkt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von drahtlosen Stromversorgungslösungen der nächsten Generation.

Die Zertifizierung folgt auf erfolgreiche kommerzielle Einsätze in den USA, wo die CaPow-Technologie bereits einen messbaren ROI und eine hohe Betriebszeit für Kunden aus der Industrieautomation nachweisen kann. Das Unternehmen ist nun bereit, diesen Erfolg in ganz Europa zu wiederholen.

„Es handelt sich um eine Lösung, die sich bereits auf dem amerikanischen Markt mit kommerziellem Erfolg bewährt hat und nun ihren Weg nach Europa findet. Was uns wirklich von anderen abhebt, ist unsere Fähigkeit, eine einzigartige Lösung zu liefern, die Bewegungsfreiheit ohne Aufladen ermöglicht – etwas, das sonst niemand bietet. Die CE-Zertifizierung ist eine wichtige Bestätigung unserer Technologie und unseres Engagements, sichere und hochwertige Lösungen für die globalen Märkte zu liefern. Da die Nachfrage nach einer zuverlässigeren und effizienteren Energieversorgung in der Logistik und der Produktion steigt, freuen wir uns, unseren europäischen Kunden Systeme anbieten zu können, die sowohl ihre eigenen Anforderungen in puncto Leistung als auch die Erwartungen der Behörden erfüllen",

so Professor Mor M. Peretz, CEO und Mitbegründer von CaPow.

Die Technologie von CaPow ermöglicht die Stromversorgung mobiler Roboterflotten während der Fahrt, ohne die Ausfallzeiten, Einschränkungen oder Umweltkosten, die mit herkömmlichen batteriebetriebenen Lösungen verbunden sind. Dieser Fortschritt ist besonders wichtig für Branchen, die ihre Produktivität steigern und gleichzeitig die Betriebskosten und die Umweltbelastung senken wollen. Das CE-Zeichen unterstreicht das Engagement von CaPow für hervorragende Produkte und Sicherheit und erweitert gleichzeitig die globale Reichweite des Unternehmens.

Informationen zu CaPow CaPow ist ein Pionier auf dem Gebiet der effizienten Energieversorgung von Roboterflotten. Die neuartige Power-In-Motion-Technologie überträgt Energie auf die Roboterflotten während diese in Bewegung sind, wodurch Ausfallzeiten vermieden und ein konstanter Durchsatz gewährleistet wird. Das System lässt sich nahtlos in bestehende Lagerinfrastrukturen integrieren und ermöglicht es Betreibern, Automatisierungsexperten und OEMs, maximale Effizienz zu erreichen und gleichzeitig die Gesamtkosten drastisch zu senken.

