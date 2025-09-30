  • 30.09.2025, 09:00:46
Doppelte Re-Zertifizierung: Brüderspital Wien überzeugt bei Familienfreundlichkeit und Umweltmanagement

Schulführungen gehören im Zuge des Zertifikat „berufundfamilie“ zum Alltag.
Wien (OTS) - 

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien wurde abermals mit dem staatlichen Zertifikat „berufundfamilie“ honoriert. Diese Auszeichnung steht für das kontinuierliche Engagement des Hauses, eine familienfreundliche Arbeitskultur zu fördern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für seine Mitarbeiter*innen aktiv zu unterstützen. Gleichzeitig hat das Krankenhaus erneut das Audit zur Rezertifizierung nach EMAS, dem „Eco-Management und Audit Scheme“ erfolgreich abgeschlossen. Es ist ein Garant dafür, dass das Krankenhaus seinen Verpflichtungen zum Umweltschutz nachkommt und seine Umweltleistung stetig steigert. „Die beiden Re-Zertifizierungen bestätigen, dass wir hohe Qualität nicht nur in der medizinischen Versorgung, sondern auch in unserer Unternehmenskultur und im verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leben. Das ist für uns ein zentraler Anspruch, den wir konsequent weiterentwickeln“, betont Ivan Jukic, MAS, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien.

Familienfreundlichkeit mit Weitblick

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde das Brüderkrankenhaus mit dem staatlichen Gütesiegel für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Seit 2018 nimmt das Haus am Auditprozess „berufundfamilie“ teil und setzt seither konsequent Maßnahmen um, die seine Mitarbeiterinnen in allen Lebensphasen unterstützen.

EMAS-Rezertifizierung – gelebte Umweltverantwortung

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien hat auch die Re-Zertifizierung nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) erfolgreich bestanden. Dieses freiwillige Umweltmanagementsystem der Europäischen Union zählt zu den anspruchsvollsten seiner Art und unterstützt Organisationen dabei, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Seit 2020 nimmt das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder an dieser Zertifizierung teil. Die erneute Auszeichnung belegt, dass das Krankenhaus ökologische Verantwortung übernimmt und hohe Standards in Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategien konsequent umsetzt.

