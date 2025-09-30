Gefördertes IFA Wohnbauprojekt „Puchstraße 34, Graz“ vorzeitig fertiggestellt und zu rund 80% vermietet

Graz (OTS) -

Zwei Monate kürzere Bauzeit als geplant und bereits rund 80% Prozent vermietet: „Puchstraße 34“ in Graz

Investor:innen beteiligten sich mit 10,45 Mio. Euro über ein IFA Bauherrenmodell

Der geförderte Wohnbau in Graz ist das bereits dritte fertiggestellte IFA-Projekt 2025

Erneute Erfolgsmeldung der IFA AG: Der geförderte Wohnbau „Puchstraße 34, Graz“ wurde zwei Monate früher als geplant finalisiert. Es ist das bereits dritte fertiggestellte IFA Projekt in diesem Jahr. In begehrter Grazer Stadtlage entstanden 22 geförderte Neubau-Mietwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse. Zusätzlich gibt es einen Gemeinschaftsgarten und eine Tiefgarage mit 15 Stellplätzen. Die Nachfrage ist groß: Bei Fertigstellung waren rund 80% der 22 geförderten Wohnungen vermietet.

IFA-Investor:innen haben sich über ein Bauherrenmodell mit insgesamt 10,45 Mio. Euro beteiligt. Sie profitieren von den steuerlichen Benefits dieses Investments und vom umfassenden Rundum-Service der IFA.

„Wir freuen uns, mit der `Puchstraße 34´ in diesem Jahr das bereits dritte Projekt übergeben zu können. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir die Bauzeit um zwei Monate verkürzen. Wir gratulieren allen Mieter:innen zu ihrem neuen Zuhause und unseren Investor:innen zu einer wertbeständigen Investition mit attraktiven, langfristigen Erträgen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Derzeit können sich Anleger:innen an drei Projekten der IFA beteiligen. In Wien an einem Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung bzw. einem Bauherrenmodell mit individueller Beteiligung über eine KG in der Kopalgasse 11. In Linz an einem Bauherrenmodell mit individueller Beteiligung über eine MEG in der Zelkingerstraße 16.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.