Karriere bei der DONAU: Prokura für Erhard Forstner

Wien (OTS) -

„Erhard Forstner verantwortet den zentralen Leistungsbereich Schaden/Unfall der DONAU. Mit großer Umsicht und hoher fachlicher Kompetenz sorgt er mit seinem Team täglich dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden im Leistungsfall bestmöglich betreut werden. Die Erteilung der Prokura ist Ausdruck unserer Wertschätzung für sein Engagement und die verantwortungsvolle Rolle, die er im Unternehmen einnimmt“,sagt Wolfgang Petschko, Vorstandsdirektor der DONAU Versicherung.

Erhard Forstner, Jahrgang 1984, absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien, das er 2010 abschloss. Seit 2011 ist er für die DONAU tätig. Nach seinem Einstieg in der Schadensabteilung leitete er ab 2014 das Controlling, in das 2018 auch die Unternehmensplanung integriert wurde. Im Jahr 2021 übernahm er die Leitung des Kfz-Bereichs der DONAU. Seit Jänner 2024 ist Erhard Forstner Bereichsleiter für Leistung Schaden/Unfall.