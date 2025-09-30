  • 30.09.2025, 09:00:39
Kroatien als Musterland: Gefährliche Lücken bei Bootsführerscheinen in der EU?

Führerscheinfreie Boote sind eine Gefahr – AC Nautik fordert europaweite Regeln nach kroatischem Vorbild.

Wien (OTS) - 

„Kroatien zeigt, wie es geht: Bereits ab dem ersten PS gilt dort Führerscheinpflicht – und das rettet Leben“, erklärt Fuchshofer, Geschäftsinhaber von AC Nautik e.U., Marktführer in Österreich für das Küstenpatent B.

In vielen Mittelmeerländern wie Italien, Griechenland, Spanien oder auch Deutschland sind Motorboote mit 15, 30 oder sogar 40 PS noch ohne Führerschein (Küstenpatent) erlaubt. „Das ist ein Risiko für alle Badegäste und Wassersportler. Ein Boot mit 15 PS kann genauso gefährlich sein wie eines mit 100 PS, wenn es falsch gesteuert wird. Die meisten Unfälle passieren in den ersten 300 Metern vor der Küste – genau dort, wo Schwimmer und Taucher unterwegs sind“, so Fuchshofer.

AC Nautik fordert deshalb eine EU-weite Führerscheinpflicht (Küstenpatent) bereits ab dem ersten PS. Einheitliche Regeln nach kroatischem Vorbild würden europaweit für mehr Sicherheit sorgen – und könnten Leben retten.

Küstenpatent B

AC Nautik der Anbieter

Rückfragen & Kontakt

AC Nautik e.U
Mst. Ing. Martin Fuchshofer
Telefon: +43 676 307 4163
E-Mail: support@kuestenpatent-kroatien.at
Website: https://www.kuestenpatent-kroatien.at/

