Offener Brief: Für eine Stärkung des österreichischen Films im „missing middle“

Wien (OTS) - 

Johannes Grenzfurthner und die Kunst- und Filmgruppe monochrom machen in einem offenen Brief auf ein strukturelles Defizit der österreichischen Filmförderung aufmerksam: Für unabhängige Produktionen zwischen rund 100.000 und 800.000 Euro fehlt eine tragfähige Strategie. Betroffen sind u. a. Debüt- und Zweitfilme, Arthouse- und Genreproduktionen sowie dokumentarische Arbeiten. Die Folge: Projekte werden künstlich verkleinert oder aufgebläht -- oder scheitern. Gefordert werden spezifische Programme, flexiblere Mischfinanzierungen, internationale Öffnung und die Anerkennung kleinerer Arthouse- und Genreprojekte.

Den vollständigen offenen Brief finden Sie hier: monochrom.at/missing-middle

Rückfragen & Kontakt

monochrom
Telefon: 0676 7831453
E-Mail: jg@monochrom.at
Website: https://monochrom.at/missing-middle

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

