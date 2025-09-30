Connect bestätigt: Magenta hat auch weiterhin das beste Festnetz-Internet

WIEN (OTS) -

Zum siebten Mal in Folge gewinnt Magenta den connect Breitbandtest

Top-Ergebnisse führen zur Gesamtnote „Sehr gut“

Testurteil basiert auf Millionen Testdaten

Bereits zum siebten Mal in Folge holt Magenta Telekom sich die Auszeichnung zum besten Festnetzinternet unter allen bundesweiten Anbietern. Im renommierten connect Netztest konnte Magenta mit 890 von 1.000 Punkten die Note „Sehr gut“ erzielen und erneut die Netzführerschaft unter Beweis stellen.

Testsieg dank Netzinvestitionen

Dass Magenta beim Breitbandinternet die Nase vorn hat, zeigte der connect-Festnetztest bereits in den letzten sechs Jahren. Der siebte Testsieg in Folge ist für Thomas Kicker, CEO von Magenta Telekom, allerdings keine Selbstverständlichkeit: „Eine digitale Infrastruktur ist wie ein Rennauto. Man muss ständig nachrüsten und weiterentwickeln, um Top-Speeds zu erreichen. Es freut mich, dass das Magenta Netz die digitale Pole-Position einmal mehr verteidigen konnte. Unsere Infrastruktur zählt zur Weltspitze und darauf sind wir stolz.“

Volker Libovsky, CTIO Magenta Telekom, ergänzt: „Ermöglicht hat dieses Top-Ergebnis die jahrelange Arbeit unseres Teams und unserer Partner. Wir haben in den letzten Jahren mehr als 2,5 Milliarden Euro in unsere Glasfaser- und Kabelinfrastruktur investiert und sind mit mehr als 1,6 Millionen Gigabit-Anschlüssen der größte Gigabit-Anbieter Österreichs. Bis 2030 bauen wir unser Gigabit-Netz auf über zwei Millionen Anschlüsse aus, um noch mehr Kunden und Unternehmen stabilen Internet-Speed zu ermöglichen.“

So entsteht das Testergebnis

Wie in den vorherigen beiden Jahren wurde der Test auch heuer mittels Crowdsourcing-Methodik durchgeführt. Die Analysen beleuchten Millionen Messwerte, in deren Mittelpunkt dabei die Frage steht, welche Leistung und Qualität bei den Kund:innen tatsächlich ankommt.