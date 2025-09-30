Österreichische Post eröffnet erste 24/7 SB-Filiale in Graz

Wien/Graz (OTS) -

Die Österreichische Post AG hat in der Idlhofgasse 37 die erste Selbstbedienungsfiliale (SB-Filiale) in Graz eröffnet. Mit ihren über 1.300 Abholfächern ist sie zudem gleichzeitig auch die größte 24/7 SB-Filiale Österreichs. Damit erhalten rund 10.000 Haushalte im Stadtteil Gries die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden. Der Standort wurde zudem mit einem flexiblen Schalter ausgestattet, der in der Hochsaison zur Weihnachtszeit mit einem*r Mitarbeiter*in besetzt werden kann. Damit ist auch die Abholung von Sperrgutpaketen möglich, die in einer Poststation keinen Platz finden würden.

Die neue 24/7 SB-Filiale wurde nun von Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz, und Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, offiziell eröffnet.

Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz: „ Die SB-Filiale ist eine gute Ergänzung zum Angebot der Österreichischen Post, ganz besonders für jene, die zu den üblichen Öffnungszeiten selbst arbeiten. Und mit dem flexiblen Schalter für Sperrgut werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Weihnachtszeit in den anderen Filialen, in denen es oft einen großen Andrang gibt, entlastet. “

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Als gebürtiger Steirer freut es mich besonders, dass wir in Graz die größte SB-Filiale Österreichs eröffnen. Mit über 1.300 Abholfächern und einem flexiblen Schalter für Sperrgut zur Weihnachtszeit setzen wir neue Maßstäbe in puncto Convenience. Die erste 24/7 SB-Filiale in der steirischen Landeshauptstadt zeigt, wie moderne Postdienstleistungen heute aussehen, nämlich effizient, nachhaltig und rund um die Uhr verfügbar. “

Die neue SB-Filiale in Graz

Die neue SB-Filiale erstreckt sich über eine Fläche von über 210 m² und bietet Platz für eine große Poststation mit mehr als 1.300 Abholfächern. Zwei Versandstationen ermöglichen zudem das Frankieren und Versenden von Paketen oder Retouren. Die neue SB-Filiale ist hell und modern gestaltet, zur nachhaltigen Ausstattung zählen auch Verkleidungselemente aus Holz, die zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen.

Zur Weihnachtszeit kann ein flexibler Schalter für die Abholung von Sperrgut mit Personal besetzt werden. Dadurch werden die umliegenden Post-Standorte entlastet und der Komfort für alle Bewohner*innen des Bezirks erhöht.

