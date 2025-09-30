  • 30.09.2025, 08:53:34
Neu bei efko: Eferdinger Sauerkraut als praktische Portionsgröße

Tradition trifft Convenience

Das Eferdinger Sauerkraut in der 250-g-Genuss-Portion ist ab sofort im gut sortierten Lebensmittelhandel im Kühlregal erhältlich.
Eferding/Linz (OTS) - 

Guter Geschmack, neu portioniert: efko bringt das beliebte Eferdinger Sauerkraut in einer neuen Größe ins Regal. Ob für Singles, kleine Haushalte oder Paare – oft ist weniger mehr. Mit der 250-g-Genuss-Portion bietet efko eine ideale Wahl für alle, die Wert auf Regionalität und einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln legen. Das traditionsreiche Eferdinger Sauerkraut ist aus der heimischen Küche nicht mehr wegzudenken – ob klassisch zu Bratwürsteln und Knödel oder zu modernen Interpretationen wie im pikanten Strudel oder in veganen Bowls. Erhältlich ist das Eferdinger Sauerkraut ab sofort im Kühlregal. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Impuls Kommunikation GmbH
Madeleine Brosch, BA
Telefon: +43 676 6113042
E-Mail: madeleine@impulskommunikation.at

