Einladung zum Cross-border Open Garden Day Zukunft im Blick: Baumbestand im Klimawandel
16. Oktober 2025 | Orangerie Schlosspark Eisenstadt
Wir laden Sie herzlich zum grenzüberschreitenden Symposium „Zukunft im Blick: Baumbestand im Klimawandel“ ein und bitten Sie, sich den Termin vorzumerken.
Cross-border Open Garden Day Zukunft im Blick: Baumbestand im Klimawandel
Im Mittelpunkt steht der geschichtsträchtige Schlosspark Eisenstadt, dessen Baumbestand zunehmend mit den Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert ist. Expert:innen aus verschiedenen Disziplinen diskutieren: • die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf historische Parkanlagen • innovative Lösungsansätze für eine zukunftsfitte Pflege • Best-Practice-Beispiele aus Österreich und der Slowakei Teil des Projekts Parksfit4future Die Veranstaltung ist eingebettet in das INTERREG-Projekt Parksfit4future, das folgende Ziele verfolgt: • Vernetzung der Schlossparks von Stupava, Eisenstadt und Schönbrunn • Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis im Sinne einer „School for Traditional Gardening“ • Umsetzung pilotierter Investitionen zur Klimaanpassung historischer Gärten Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VI-A SK-AT aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.
Datum: 16.10.2025, 09:00 Uhr - 16.10.2025, 14:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Orangerie Schlosspark Eisenstadt
Im Schlosspark
7000 Eisenstadt
Österreich
Für weitere Informationen
Rückfragen & Kontakt
Leonara Skala
Leitung Public Relations und Social Media
Telefon: +43 (0) 2682 63004-403
E-Mail: presse@esterhazy.at
Website: https://www.esterhazy.at/presse
