7-X-7 in C molle / Tanz Company Gervasi

Weltpremiere im Odeon Theater Wien 10. & 11. 10. 2025

Tanz Company Gervasi
Wien (OTS) - 

Die Tanz Company Gervasi widmet sich erneut dem Werk von Merce Cunningham, dessen Erforschung des Raums einzigartig revolutionär war – und heute aktueller denn je ist, da wir zunehmend dazu aufgefordert sind, darüber nachzudenken, wie Raum verteilt und zugewiesen wird.

7 Tänzer*innen teilen sich einen Raum, der zwar begrenzt erscheint, aber keine vordefinierte Aufteilung hat. Ihre Interaktion wird eine kontinuierliche Verhandlung sein: Jeder wird einzigartige Strategien entwickeln, um seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen, in einem sich ständig weiterentwickelnden Gleichgewicht.

Gervasi und seine Company, die seit 35 Jahren mit einem wechselnden Ensemble von Tänzer*innen aktiv ist, imitieren Cunningham nicht. Sie erforschen gekonnt, was uns der unverwechselbare Stil dieses stets experimentierfreudigen Superstars, der 2009 verstorben ist, heute noch zu sagen hat. Die Tänzer*innen wirken wie Zeitreisende, die über komplexe Bewegungsabfolgen sorgfältig untersuchen, ob der Ort, an dem sie gelandet sind, wirklich für sie geeignet ist.

Weltpremiere

Tanz Company Gervasi mit 7-x-7 in C molle, Odeon Theater Wien

Datum: 10.10.2025, 19:30 Uhr - 10.10.2025, 20:35 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Odeon Theater Wien
Taborstraße 10
1020 Wien
Österreich

URL: https://www.odeon-theater.at/gervasi-7x7/

tauschfühlung
Telefon: +43 650 935 68 48
E-Mail: biancaanneb@gmail.com

