Starbesetzt: „Zuagroast – Ein Gartenkrimi“, das österreichische Film-Highlight ab 1. Oktober kostenlos auf JOYN streamen

Wien (OTS) -

Das gemeinsame Film-Projekt von ProSiebenSat.1 PULS 4 und ServusTV, „Zuagroast – Ein Gartenkrimi“, steht vor seiner Premiere. Die Verfilmung des erfolgreichen Krimidebüts von Bestsellerautorin Martina Parker gibt’s ab 1. Oktober 2025 kostenlos auf der Streaming-Plattform JOYN und Anfang 2026 als Free-TV-Premiere bei ServusTV zu sehen.



Die Handlung:

Journalistin Vera Horvath (Hilde Dalik) kehrt aus der lauten Großstadt in das Haus ihrer “Urlioma“ im Südburgenland zurück. Getrieben von einer Schneckenplage im Garten, landet Vera in Johannas (Eva-Maria Marold) „Klub der grünen Daumen“, wo sie sich mit der ebenfalls zugezogenen Architektengattin Eva (Julia Koch) anfreundet. Doch Evas Probleme sind weniger die Schnecken als ihr tyrannischer Ehemann Paul (Manuel Rubey), dessen dubiose Geschäfte und zahllose Affären ihr das Leben schwer machen. In der hochkarätig besetzten Verfilmung nach dem Krimi-Bestseller von Martina Parker wird gegartelt, gelacht, geliebt – und gemordet.



Der Cast ist mit Publikumslieblingen hochkarätig besetzt, u.a.: Hilde Dalik, Julia Koch, Manuel Rubey, Marcel Mohab, Michael Steinocher, Eva-Maria Marold, Mona Kospach, Veronika Polly, Reinhold G. Moritz, Michael Dangl, Barbara Karlich, Silvia Schneider, Gery Seidl.



Als Drehorte dienten die schönsten Plätze im Südburgenland: Oberwart, Pinkafeld, Buchschachen, Bad Tatzmannsdorf, Bernstein, Eisenberg, Rechnitz, St. Martin in der Wart, Markt Neuhodis, Dürnbach.



Weitere Informationen, Interviews mit Martina Parker, Julia Koch und Manuel Rubey gibt es hier auf https://www.joyn.at/bts/themen/zuagroast

Bildmaterial zum Download gibt es im JOYN-Newsroom.



Die Produktion:

„Zuagroast – Ein Gartenkrimi“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH in Koproduktion mit ServusTV und ProSiebenSat.1 PULS 4. Hergestellt mit Unterstützung von FISA+, ABA (Austria Business agency), RTR Fernsehfond Austria, Land Burgenland und Burgenland Tourismus.

Format: 90-minütiger TV-Film

90-minütiger TV-Film Ausstrahlung: Ab 1. Oktober 2025 auf JOYN und Anfang 2026 im TV bei ServusTV

Ab 1. Oktober 2025 auf JOYN und Anfang 2026 im TV bei ServusTV Genre: Krimi

Krimi Nach dem Bestseller-Roman „Zuagroast“ von Martina Parker

Location: Südburgenland

Südburgenland Drehzeitraum: Mai-Juni 2025

Mai-Juni 2025 Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Mike Majzen und Julia R. Waldner

Mike Majzen und Julia R. Waldner Produktion: Gebhardt Productions

Das ist JOYN

JOYN ist Österreichs kostenloser SuperStreamer. JOYN bietet mehr als 120 Premium Live-Channels, ein riesiges On-Demand Angebot mit mehr als 60 Mediatheken, Serien, Filme, Sport, News, Shows sowie über 40 Radiosender. JOYN ist auf joyn.at und in allen App-Stores und auf allen Plattformen kostenlos verfügbar.

JOYN gibt es neben der Webversion unter www.joyn.at für iOS, Android und Huawei Smartphones und Tablets, Amazon FireTV, tvOS (AppleTV) sowie auf allen gängigen SmartTV Geräten ab 2018.