MCI Innsbruck und Universität Wuhan bauen Brücke zwischen China und Europa

Innsbruck/Wuhan (OTS) -

Mit dem ersten „China–Europe Innovation Forum“ haben die Wuhan University (WHU), eine der zehn führenden Universitäten Chinas, und MCI | Die Unternehmerische Hochschule® den Grundstein für eine richtungsweisende Zusammenarbeit gelegt.

Im Zentrum des zwei Wirtschafträume verbindenden Forums stehen Public Health, Digital Economy, Artificial Intelligence, innovative Geschäftsmodelle und Entrepreneurship: Themen, die für Tirol, Österreich und ganz Europa von strategischer Relevanz sind. Wuhan, eine Metropole mit zehn Millionen Einwohnern und einer dynamischen Technologie- und Start-up-Szene, bietet hierfür ein ideales Umfeld.

Die Kooperation mit der „School of Economics & Management“ sowie der „School of Public Health“ der Universität Wuhan eröffnet künftig zukunftsträchtige Perspektiven für Studierendenaustausch, Forschungsaufenthalte und Auslandssemester. Besonders profitieren sollen Masterstudierende aus Österreich und Europa, die Zugang zu einem einzigartigen akademischen und gesellschaftlichen Umfeld erhalten.

Das erfolgreich durchgeführte „China-Europe Innovation Forum“ verdeutlicht nicht nur die engen Verbindungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, sondern auch die Chance, Innovation, Gesundheitsforschung und globale Vorsorge gemeinsam weiterzuentwickeln. Aufbauend auf den erfolgreichen Auftakt in Wuhan ist die zweite Auflage des Forums für 2026 in Innsbruck in Vorbereitung.

In das Forum eingebunden waren neben den beiden Veranstaltern WHU und MCI auch hochrangige Repräsentanten der Provinz Hubei, der Stadt Wuhan, renommierter Universitäten aus Europa (z.B. Erasmus Universität Rotterdam) und China (z.B. Fudan University, Tsinghua University), weltweit tätige Medizintechnik-Unternehmen aus China (z.B. Mindray, Landing Med), sowie erfahrene Brückenbauer und Chinaexperten, wie der ehemalige deutsche Ministerpräsident und Verteidigungsminister Rudolf Scharping.

Das „China-Europe Innovation Forum“ soll neben akademischen Inhalten auch als Plattform für österreichische und europäische Unternehmen dienen, um Chancen im chinesischen Markt und in gemeinsamen Innovationsprojekten auszuloten.

Stimmen zum Forum

Prof. Dr. Andreas Altmann, Rektor des MCI:

„Mit dieser richtungsweisenden Kooperation schlagen wir in Zeiten globaler Spannungen eine wichtige Brücke zwischen Europa und China, die unseren Studierenden ungeahnte Perspektiven und wertvolle Wettbewerbsvorteile auf ihrem beruflichen Weg erschließt. Für unsere Partnerunternehmen eröffnen sich neue Möglichkeiten in Marktschließung, Innovation und internationaler Zusammenarbeit.“

Prof. Dr. Wei Manske-Wang, Leiterin des China Centers am MCI:

„Das Forum zeigt eindrucksvoll, wie stark die Verbindung zwischen Europa und China bereits ist. Für unsere Studierenden eröffnen sich durch die Partnerschaft mit der Universität Wuhan außergewöhnliche Chancen, internationale Erfahrung zu sammeln und aktiv globale Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zu gestalten.“

Prof. Dr. Siegfried Walch, Sozial- & Gesundheitsmanagement am MCI:

„Das Innovation Forum verdeutlicht die starke europäische Vernetzung des MCI. Mit der Teilnahme von Partnern wie der Erasmus University Rotterdam und der Universität Oslo am Forum in Wuhan wird die internationale Zusammenarbeit im Bereich Public Health und Global Health Security unterstrichen.“