Wiener Elektro Tage 2025 mit Erfolgsbilanz

Österreichs größtes E-Mobilitätsevent zog in seiner fünften Auflage wieder mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher an

Die Vielfalt der Elektrifizierung: Das weiterentwickelte Konzept mit neuen Ausstellerflächen sowie aktuellen elektrifizierten Modellen hat sich bewährt

Dialog zur Mobilitätswende: Spannende Talks auf der Hauptbühne, gute Unterhaltung und großartige Festival-Stimmung

Die fünften Wiener Elektro Tage begeisterten bei freiem Eintritt von 25. bis 28. September über 80.000 Besucherinnen und Besucher am Rathausplatz. Der Veranstalter des größten Elektro Mobilitäts-Event Österreichs zieht damit eine höchst positive Bilanz. Die Wiener Elektro Tage setzten einmal mehr ein klares Zeichen für einen branchenübergreifenden Dialog im Sinne der Dekarbonisierung und des Klimaschutzes. Denn nach wie vor gilt: In der Transformation hin zur Elektromobilität liegt ein wesentlicher Hebel zur Reduktion der CO2-Emissionen.

Zum nunmehr fünften Mal brachten die Wiener Elektro Tage die ganze Vielfalt moderner Mobilität direkt ins Herz von Österreichs Hauptstadt. Mit rund 60 ausgestellten Modellen von 22 Herstellern sowie 10 Österreich Premieren, Live-Acts und Talk-Runden – beispielsweise zum Thema bidirektionales Laden – zeigten sich die Wiener Elektro Tage erneut als Leitevent für eine nachhaltigere Mobilität. Darüber hinaus wurde ein eigenes Programm für die Kleinen, realisiert mit ORF Kids, geboten und zu späterer Stunde sorgten Live-Bands für gute Stimmung.

Thomas Beran, Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Über 80.000 Besucherinnen und Besucher feiern das neue Konzept der Wiener Elektro Tage 2025 am Rathausplatz: Über 50 Modelle von 22 Herstellern sowie zahlreiche Lösungen rund um Laden, Energie und Finanzierung boten am Rathausplatz einen umfassenden Einblick in die Zukunft der Mobilität. Mit mehr als 80.000 Besucherinnen und Besuchern in den vier Tagen konnte Österreichs größtes E-Mobility-Event einen beeindruckenden Erfolg verbuchen. Die enorme Resonanz zeigte eindrucksvoll, dass das Automobil nach wie vor großes Interesse weckt. Die Wiener Elektro Tage setzten damit ein starkes Zeichen und verdeutlichten, dass die Mobilitätswende längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist.“

