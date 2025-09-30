WiG City Challenge für Jugendliche: Jetzt anmelden und noch bis Ende Oktober in den Bezirken Wieden, Neubau und Währing mitmachen

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet Schulen und jugendspezifischen Einrichtungen bis zu den Herbstferien die Möglichkeit, kostenlos an den begleiteten City Challenge Touren teilzunehmen. Aktuell gibt es noch freie Plätze in den Bezirken Wieden, Neubau und Währing. „Unsere City Challenge Touren sind sehr beliebt, weil sie von Jugendlichen selbst für Gleichaltrige entwickelt worden sind. Bei der Erkundungstour durch den Bezirk werden die Teilnehmenden von einem geschulten Team begleitet. Sie lernen dabei das Grätzel neu kennen und setzen sich intensiv mit verschiedenen Aspekten der Gesundheit auseinander“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Grätzel auswählen und City Challenge Termin sichern

In Kleingruppen touren junge Teilnehmende mit geschulten Unterstützer*innen durch den Bezirk. Angeleitet von einer App gehen sie mit den Jugendlichen von Station zu Station und unterstützen bei den Aufgaben. Dabei geht es um Gesundheitsrätsel, aber auch um Bewegung, Orientierung und Teamwork. Die Touren dauern rund zwei Stunden und eignen sich für 12- bis 19-Jährige. Um teilzunehmen, braucht es nicht viel. Alles, was dafür notwendig ist, ist einen Termin für den entsprechenden Bezirk – Wieden, Neubau oder Währing – unter citychallenge@wig.or.at zu buchen. Alle Infos gibt’s hier.

Über das Projekt

Die WiG City Challenge ist ein Angebot für Jugendliche und Teil des Programms „Gesunde Bezirke“. Sie wird von queraum. kultur- und sozialforschung im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt. Neben den begleiteten City Challenge Touren in den Bezirken Wieden, Neubau und Währing bietet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG auch ganzjährig „Do it yourself“-Touren in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Simmering, Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf sowie in der Donaustadt an. Weitere Informationen finden Sie hier.