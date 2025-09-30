- 30.09.2025, 08:00:34
Reminder: Pressegespräch Plastische Chirurgie – Innovation, Qualität, Patientensicherheit
63. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (ÖGPRÄC)
Pressegespräch am Donnerstag, 2. Oktober 2025, 10:30 Uhr
Kitzbühel K3
ÖGPRÄC: Plastische Chirurgie im Spannungsfeld von Innovation, Qualität und Patient:innensicherheit
Die Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie steht im Spannungsfeld zwischen wachsender Nachfrage, Mythen und Fragen zur Patient:innensicherheit. Der Wunsch nach einem ästhetischen Eingriff ist längst in allen Altersgruppen angekommen – von minimal-invasiven Treatments bis hin zu Brustvergrößerungen. Parallel dazu wächst jedoch ein unübersichtlicher Markt, in dem aggressive Social-Media-Angebote, hartnäckige Mythen und teils illegale Praktiken Patient:innen erheblichen Risiken aussetzen.
Die ÖGPRÄC sieht es als ihre Aufgabe, durch seriöse Aufklärung Orientierung und Sicherheit zu schaffen – und zugleich zu zeigen, wie bahnbrechende Innovationen wie Roboterassistenz und 3D-Techniken die moderne Plastische Chirurgie auf ein neues Niveau heben.
Im Rahmen des Jahrespressegesprächs informieren führende Top Expert:innen der ÖGPRÄC über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und rechtliche Rahmenbedingungen in der Plastischen Chirurgie in Österreich.
Es sprechen:
Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller, Präsident der ÖGPRÄC & Tagungspräsident – Einleitung, und Überblick Spezial-Thema »Brustvergrößerung und Tumorriskio – Was ist wahr?«
Dr. Elisabeth Zanon, plastische Chirurgin & Univ.-Doz. Dr. Rafic Kuzbari, Präsident-elect der ÖGPRÄC – Ästhetik im Wandel: gesellschaftliche Veränderungen, Aufklärung & Social-Media
Dr. Veith Moser, plastischer Chirurg allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierten Sachverständiger– Juristische Fälle und strafrechtlich relevante Behandlungen (Videozuschaltung)
Ass.-Prof. Dr. Dirk Hellekes, M.A., Vize-Tagungspräsident – Ausblick zu Innovationen in der 3D-Technik und neue Operationsmethoden
Wir freuen uns, Sie in Kitzbühel persönlich begrüßen zu dürfen. Für Journalist:innen, die nicht vor Ort teilnehmen können, steht ein Webinar-Link für die Online-Teilnahme zur Verfügung.
https://stereo-media.webex.com/stereo-media/j.php?MTID=m078bb6d664b7ed1f904c76d8dc9cfe83
