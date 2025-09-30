  • 30.09.2025, 08:00:34
Reminder: Pressegespräch Plastische Chirurgie – Innovation, Qualität, Patientensicherheit

63. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (ÖGPRÄC)

Wien / Kitzbühel (OTS) - 

Pressegespräch am Donnerstag, 2. Oktober 2025, 10:30 Uhr
Kitzbühel K3

ÖGPRÄC: Plastische Chirurgie im Spannungsfeld von Innovation, Qualität und Patient:innensicherheit

Die Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie steht im Spannungsfeld zwischen wachsender Nachfrage, Mythen und Fragen zur Patient:innensicherheit. Der Wunsch nach einem ästhetischen Eingriff ist längst in allen Altersgruppen angekommen – von minimal-invasiven Treatments bis hin zu Brustvergrößerungen. Parallel dazu wächst jedoch ein unübersichtlicher Markt, in dem aggressive Social-Media-Angebote, hartnäckige Mythen und teils illegale Praktiken Patient:innen erheblichen Risiken aussetzen.

Die ÖGPRÄC sieht es als ihre Aufgabe, durch seriöse Aufklärung Orientierung und Sicherheit zu schaffen – und zugleich zu zeigen, wie bahnbrechende Innovationen wie Roboterassistenz und 3D-Techniken die moderne Plastische Chirurgie auf ein neues Niveau heben.

Im Rahmen des Jahrespressegesprächs informieren führende Top Expert:innen der ÖGPRÄC über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und rechtliche Rahmenbedingungen in der Plastischen Chirurgie in Österreich.

Es sprechen:

  • Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller, Präsident der ÖGPRÄC & Tagungspräsident – Einleitung, und Überblick Spezial-Thema »Brustvergrößerung und Tumorriskio – Was ist wahr?«

  • Dr. Elisabeth Zanon, plastische Chirurgin & Univ.-Doz. Dr. Rafic Kuzbari, Präsident-elect der ÖGPRÄC – Ästhetik im Wandel: gesellschaftliche Veränderungen, Aufklärung & Social-Media

  • Dr. Veith Moser, plastischer Chirurg allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierten Sachverständiger– Juristische Fälle und strafrechtlich relevante Behandlungen (Videozuschaltung)

  • Ass.-Prof. Dr. Dirk Hellekes, M.A., Vize-Tagungspräsident – Ausblick zu Innovationen in der 3D-Technik und neue Operationsmethoden

Wir freuen uns, Sie in Kitzbühel persönlich begrüßen zu dürfen. Für Journalist:innen, die nicht vor Ort teilnehmen können, steht ein Webinar-Link für die Online-Teilnahme zur Verfügung.

https://stereo-media.webex.com/stereo-media/j.php?MTID=m078bb6d664b7ed1f904c76d8dc9cfe83

Rückfragen & Kontakt

Fischill PR
Dr. Britta Fischill
Telefon: +43 676 3039699
E-Mail: britta@fischill.at

