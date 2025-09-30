Reminder: Pressegespräch Plastische Chirurgie – Innovation, Qualität, Patientensicherheit

Wien / Kitzbühel (OTS) -

Pressegespräch am Donnerstag, 2. Oktober 2025, 10:30 Uhr

Kitzbühel K3

ÖGPRÄC: Plastische Chirurgie im Spannungsfeld von Innovation, Qualität und Patient:innensicherheit

Die Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie steht im Spannungsfeld zwischen wachsender Nachfrage, Mythen und Fragen zur Patient:innensicherheit. Der Wunsch nach einem ästhetischen Eingriff ist längst in allen Altersgruppen angekommen – von minimal-invasiven Treatments bis hin zu Brustvergrößerungen. Parallel dazu wächst jedoch ein unübersichtlicher Markt, in dem aggressive Social-Media-Angebote, hartnäckige Mythen und teils illegale Praktiken Patient:innen erheblichen Risiken aussetzen.

Die ÖGPRÄC sieht es als ihre Aufgabe, durch seriöse Aufklärung Orientierung und Sicherheit zu schaffen – und zugleich zu zeigen, wie bahnbrechende Innovationen wie Roboterassistenz und 3D-Techniken die moderne Plastische Chirurgie auf ein neues Niveau heben.

Im Rahmen des Jahrespressegesprächs informieren führende Top Expert:innen der ÖGPRÄC über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und rechtliche Rahmenbedingungen in der Plastischen Chirurgie in Österreich.

Es sprechen:

Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller , Präsident der ÖGPRÄC & Tagungspräsident – Einleitung, und Überblick Spezial-Thema »Brustvergrößerung und Tumorriskio – Was ist wahr?«

Dr. Elisabeth Zanon, plastische Chirurgin & Univ.-Doz. Dr. Rafic Kuzbari , Präsident-elect der ÖGPRÄC – Ästhetik im Wandel: gesellschaftliche Veränderungen, Aufklärung & Social-Media

Dr. Veith Moser, plastischer Chirurg allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierten Sachverständiger– Juristische Fälle und strafrechtlich relevante Behandlungen (Videozuschaltung)

Ass.-Prof. Dr. Dirk Hellekes, M.A., Vize-Tagungspräsident – Ausblick zu Innovationen in der 3D-Technik und neue Operationsmethoden

Wir freuen uns, Sie in Kitzbühel persönlich begrüßen zu dürfen. Für Journalist:innen, die nicht vor Ort teilnehmen können, steht ein Webinar-Link für die Online-Teilnahme zur Verfügung.