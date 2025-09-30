- 30.09.2025, 08:00:05
Termine am 30. September in der Rathauskorrespondenz
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., BRG/BORG Lessinggasse 14, UG 1, Mehrzwecksaal)
