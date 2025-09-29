Hacker zu Gastpatienten: Erfreut, dass die Gespräche in Fluss kommen

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitsstadtrat zeigt sich angesichts der Briefe von Landeshauptfrau Mikl-Leitner und des Niederösterreichischen Patientenanwalts bzw. der Präsidenten der niederösterreichischen und der burgenländischen Ärztekammer erfreut, dass die Gespräche zu den Gastpatienten in der Ostregion jetzt in Fluss kommen. „Ich freue mich auch, dass Niederösterreich dem Vorschlag von Bürgermeister Ludwig nachgekommen ist und den neuen niederösterreichischen Landesrat für die vorbereitenden Gespräche zum Gesundheitsgipfel nominiert hat. Ich werde den Landesrat noch diese Woche kontaktieren“, so Hacker.



„Wir können dann gemeinsam die aktuellen Problemstellungen insbesondere die finanziellen Entwicklungen analysieren“, sagte Hacker. Die Grundlagen dazu stehen allen Bundesländer zur Verfügung, sei es durch das gesetzlich geregelte DIAG-System oder der regelmäßig veröffentlichten Gesamtdokumentation zur Entwicklung der österreichischen Gesundheitslandschaft durch die GÖG. Selbstverständlich werden wir uns auch die Finanzierungsdetails zum FAG anschauen.



Zum offenen Brief des Patientenanwaltes bzw. der Präsidenten der ärztlichen Landeskammern sprach Hacker an alle drei Absender eine Einladung für einen gemeinsamen Termin in naher Zukunft aus, um alle im Raume stehenden Problemstellungen zu erörtern. „Ich werde dazu selbstverständlich auch den Präsidenten der Wiener Kammer für Ärztinnen und Ärzte einladen“, so Hacker. Abschließend strich der Gesundheitsstadtrat seine Zuversicht hervor, dass gewiss Lösungen ganz im Sinne der Patienten, aber auch der Steuerzahler der gesamten Ostregion gefunden werden.